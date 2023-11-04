به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «گاوکش» به نویسندگی و کارگردانی مهدی میرزائیان قرار است از فردا یکشنبه ۱۴ آبان ماه اجرای عمومی خود را در سالن شماره یک عمارت ارغوان آغاز کند.

این اثر نمایشی ماجرای نویسنده ای است که از گاوبازی می‌نویسد و حالا با قهرمان ذهنی خودش (ماتادور) و عشق از دست رفته‌اش چالش هایی دارد.

تهیه کننده این اثر نمایشی رضا جوان است و بازیگران آن (به ترتیب ورود) منصور ‌عربی، مهدی میرزائیان، بیتا ‌طایی، روزبه ‌اختری هستند.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از مشاور کارگردان: وحید صادقی اصفهانی، عکاس: همایون ‌تمدن، طراح صحنه و لباس: مهسا قره خانی، طراح گریم: روشا موسوی، پوستر و بروشور: امین ‌قنبری، مدیر تبلیغات: فرید ‌رحمتی، تبلیغات مجازی: گروه ‌تئاتر ‌ریما، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مونا موسوی، دستیاران کارگردان: مهدی اربابون، نیلوفر امامیان، اجرای پروژکشن: مهسا قره خانی، انتخاب موسیقی: مهدی میرزائیان.

نمایش «گاوکش» از ۱۴ تا ۳۰ آبان هر شب ساعت ۱۸ در سالن شماره یک عمارت ارغوان میزبان علاقه مندان به تئاتر است.