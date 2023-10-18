نتایج نهایی آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای در مورد آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ برگزار شد، می‌رساند، کارنامه نتایج نهایی آزمون مذکور در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون، چنانچه جز پذیرفته‌شدگان هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ برای انجام ثبت‌نام و بارگذاری مدارک به سامانه جذب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی: jazb.۲۳۰۵۵.ir مراجعه کنند. بدیهی است مسئولیت و تبعات عدم ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در تاریخ اعلامی، بر عهده داوطلب خواهد بود.

لازم به توضیح است تمامی اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به آزمون وکالت از طریق درگاه اطلاع رسانی این مرکز به نشانی www.۲۳۰۵۵.ir قابل مشاهده است.