به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه گفت: به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، متقاضیان اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌توانند از امروز تا تاریخ ۷ مهرماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه افزود: آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تاریخ ۲۱ آذرماه برگزار و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این آزمون اقدام کنند.

وی همچنین بیان داشت: داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کنند، مجاز به شروع فعالیت کارآموزی وکالت خواهند بود.