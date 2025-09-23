  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

زمان ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام شد

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه گفت: به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، متقاضیان اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌توانند از امروز تا تاریخ ۷ مهرماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه افزود: آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تاریخ ۲۱ آذرماه برگزار و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این آزمون اقدام کنند.

وی همچنین بیان داشت: داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کنند، مجاز به شروع فعالیت کارآموزی وکالت خواهند بود.

کد خبر 6599347
مهدیه حسن نائینی

