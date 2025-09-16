اعلام نتایج آزمون کتبی کارشناسی رسمی معوق سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ برگزار شد، می‌رساند، کارنامه نتایج آزمون کتبی مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی: www.۲۳۰۵۵.ir اعلام خواهد شد.