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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

مصر آماده پذیرش مجروحان غزه است

مصر آماده پذیرش مجروحان غزه است

سخنگوی وزارت بهداشت مصر بر آمادگی کامل کشورش برای پذیرش مجروحان فلسطینی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حسام عبدالغفار، سخنگوی وزارت بهداشت مصر بر آمادگی کامل کشورش برای پذیرش مجروحان فلسطینی تاکید کرد.

این مقام مصری افزود: وزیر بهداشت مصر و استاندار شمال سینا از بیمارستان بئر العبد بازدید کردند.

وی خاطرنشان کرد: دولت مصر از هیچ تلاشی برای کمک به برادران در فلسطین دریغ نمی‌کند.

سخنگوی وزارت بهداشت مصر ادامه داد: طبق دستورات عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، وزیر بهداشت برای اطمینان از سطح خدمات قابل ارائه، از چند بیمارستان بازدید کرد.

وی توضیح داد که سیستم بهداشت مصر برای پذیرش مجروحان اخیر غزه آمادگی کامل دارد.

کد مطلب 5915511

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