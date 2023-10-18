به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهور مصر در کنفرانس خبری مشترک با «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان تاکید کرد: من نگرانی شدید مصر را در خصوص اوضاع کنونی غزه به اطلاع صدراعظم آلمان رساندم. ما با بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمین خود مخالف هستیم.

وی در ادامه افزود: حل و فصل مساله فلسطین بسیار مهم است. آنچه که در حال حاضر در غزه روی می دهد تلاش برای مهاجرت فلسطینی ها به سمت مصر است. نوار غزه در حال حاضر تحت کنترل اسراییل قرار دارد.

السیسی بیان کرد: ما از سال های قبل بر ضرورت تاسیس کشور خلع سلاح شده فلسطین تاکید کرده ایم. مساله فلسطین در راس تمام مسایل دیگر قرار داشته و تاثیر بسیار زیادی بر امنیت و ثبات منطقه دارد.

وی اضافه کرد: بیرون راندن و کوچاندن فلسطینی ها از غزه به سمت مصر باعث می شود در نهایت فلسطینی ها از کرانه باختری به اردن سوق داده شوند. ما هرگز اجازه محو و نابودی مساله فلسطین را نخواهیم داد. آنچه در غزه رخ می دهد اقدام علیه حماس نیست بلکه تلاش برای بیرون کردن فلسطینی های ساکن این منطقه است.

السیسی تصریح کرد: میلیون ها مصری آماده برگزاری تظاهرات علیه ایده بیرون کردن فلسطینی ها از نوار غزه هستند. ما خالصانه به ملت فلسطین تسلیت گفته و از جامعه بین الملل می خواهیم وارد عمل شود. اوضاع در نوار غزه به صورت تاسف برانگیزی رو به وخامت است و مصر از ابتدای این بحران گذرگاه رفح را نبسته بود.