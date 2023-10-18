خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب _ صادق وفایی: ناقوره منطقه‌ای مرزی و بسیار نزدیک به خاک فلسطین اشغالی است. از پشت کوه سرسبزی که مقابل ناقوره قد علم کرده، می‌توان خاک فلسطین را دید. چند روز پیش که تبادل آتش بین نیروهای حزب‌الله و رژیم صهیونیستی جریان داشت، تعدادی گلوله خمپاره و بمب فسفری از سمت اسراییل، در روستای زهیریه از توابع ناقوره فرود آمد.

در امتداد جاده ساحلی بیروت، صیدا، صور و ناقوره، که حرکت کنیم، پس از گذشت از صور تقریبا وارد منطقه خطر شده‌ایم و عبور و مرور خودروهای سازمان ملل، جلب توجه می‌کند. خبرنگارانی هم که برای تهیه خبر و گزارش به این‌منطقه می‌آیند، از کلاه آهنی و جلیقه ضدگلوله استفاده می‌کنند. با وجود آن‌که ادامه جاده از صور به ناقوره، مسیر خلوت‌تری نسبت به راهطی شده دارد، حضور مردم در مغازه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و مراکز دیگر ناقوره مشهود است.

در این‌بخش از مسیر زیبای ساحلی، می‌توان برخی خودروهای شخصی و خانوادگی را دید که پرچم فلسطین را از پنجره‌های خود بیرون آورده و تکان می‌دهند. برخی از مغازه‌داران نیز پرچم‌های حزب‌الله را سر در خود نصب و از دستگاه‌های پخش خود، موسیقی‌های حماسی و سرودهای حزب‌الله را پخش می‌کنند.

نکته جالب و قابل توجه درباره فاصله ناقوره تا مرز فلسطین اشغالی، نصب تندیس‌های سرداران شهید حاج‌قاسم سلیمانی و مصطفی بدرالدین است. این‌تندیس‌ها و بیلبورد بزرگ تصویر شهید عماد مغنیه در طول مسیر ساحلی، حاوی این‌پیام برای صهیونیست‌هاست که این‌طرف مرز، سرداران در انتظار آزادی قدس هستند.

همان‌طور که به جریان‌داشتن زندگی در ناقوره و دهکده‌های اطرافش پس از حملات اسراییل اشاره کردیم، باید به راحتی و بی‌تکلفی مردمی نیز که در قهوه‌خانه‌ها مشغول خوردن چای و مصرف قلیان عربی هستند، اشاره کنیم. نوشیدن قهوه عربی که جای خود دارد. اما این‌میان بازی کودکان لبنانی در یکی از قهوه‌خانه‌ها نیز جای تامل داشت. این‌بازی و شادی در منطقه‌ای که چندصدمتر آن‌سوترش، محل استقرار بزرگ‌ترین شیطان جهان است، حاوی این درس بود که زندگی ادامه دارد و همسایگان ساحل زیبای مدیترانه، می‌خواهند بدون اذیت آزار یک‌مفهوم جعلی به نام اسراییل، زندگی کنند.

اما تماشای همه این‌لحظه‌ها، باعث نمی‌شود این‌واقعیت تاریخی بزرگ را فراموش کنیم که مناطق ساحلی مدیترانه، به‌خاطر همین زیبایی و خاک حاصلخیزشان است که صهیونیست‌های طمع‌کار را جذب کرده و باعث شده ساز و کار پیشرفته کشاورزی خود را برای رسیدن به اهداف شومشان برپا کنند. با این‌وجود بازی کودکانه و خنده‌های بی‌تکلف دختربچه‌هایی که امروز با تاپ و سرسره و چرخ فلک کنار قهوه‌خانه بازی می‌کردند، به ما می‌گوید دنیا نیز مانند آن چرخ و فلک می‌چرخد و روزی می‌رسد که نوبت اسراییل و تاختن‌هایش تمام شده است.