به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در گزارشی هدف‌قراردادن خبرنگاران و رسانه‌های فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی و استاندارد دوگانه رسانه‌های اجتماعی در قبال فلسطین و این رژیم را مورد بررسی قرار داد.

همزمان با حملات متعدد جنگنده‌های ارتش اشغالگر قدس به نوار غزه، اشغالگران و حامیان آن به رسانه‌ها و محتواهای فلسطینی در رسانه‌های اجتماعی حمله می‌کنند تا جایی که کار به بستنِ نسبتاً کاملِ حساب‌های کاربری فلسطینیان کشیده شده است.

در حالی که از آغاز نبرد طوفان الاقصی در ۷ اکتبر جاری اتحادیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فلسطینی از تعرض‌های خطرناک و مستقیم پرده برداشته‌اند، مرکز «صدی سوشیال» که نقض قانون‌های صورت‌گرفته در رسانه‌های اجتماعی را رصد می‌کند از هزاران گزارش و حذف حساب کاربری خبر می‌دهد.

آمار شهدا و زخمی‌های رسانه‌ها

عمر نزال از اعضای اتحادیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فلسطینی در گفت و گو با الجزیره گفت: این اتحادیه تا سه‌شنبه شهادت ۱۵ خبرنگار در جریان افزایش تنش اخیر از جمله عصام عبدالله، فیلمبردار رویترز در لبنان و ناپدیدشدن ۲ خبرنگار دیگر را به ثبت رسانده است.

نزال در ادامه افزود: تعداد خبرنگارانی که در غزه زخمی شدند از مرز ۲۰ نفر گذشته، ۴۰ خانه متعلق به خانواده خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فلسطینی بمباران شده و دفتر ۵۰ مؤسسه خبری و رسانه‌ای مورد هجوم قرار گرفته است.

وی گفت: در کرانه باختری از جمله قدس و اراضی ۱۹۴۸ ده‌ها نفر زخمی شدند و مورد حمله مستقیم قرار گرفتند، ۴ خبرنگار بازداشت شدند و مؤسسه «جی مدیا» نیز بسته شد. علاوه بر این ماهواره یوتل‌ست تحت فشار فرانسه شبکه الاقصی را مسدود کرد.

نزال ادامه داد: همزمان با افزایش تعرض‌های اسرائیل، اتحادیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فلسطین در سطح جهان عرب و سطح بین‌المللی تلاش می‌کند که در راستای اعمال فشار بر اشغالگران و اجبار آنان به توقف هدف‌قراردادن خبرنگاران، مواضعی را شکل بدهد.

وی گفت: اتحادیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کمیته بحران تشکیل داده است. این کمیته نقض قوانین از سوی اسرائیل را رصد می‌کند و این موارد را به طور مستقیم به اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و مؤسسات حقوقی منتقل می‌کند. این اتحادیه و این مؤسسات نیز موارد نقض قوانین از سوی اسرائیل را به زیرمجموعه‌های ذی‌ربط سازمان ملل متحد انتقال می‌دهند.

همچنین نزال به همکاری خوب اتحادیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مصر نیز اشاره کرد؛ این اتحادیه کمیته ویژه‌ای را برای بازنشر تمامی اطلاعیه‌ها و اطلاعات انتشاریافته از سوی اتحادیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فلسطین و ترجمه آنها به چندین زبان تشکیل داده است.

حمایت بین‌المللی از رژیم صهیونیستی

نزال در رابطه با فریب‌کاری‌های اسرائیل که با مشارکت رسانه‌های غربی و بین‌المللی انجام می‌شود گفت: این موضوع از فریب‌کاری گذشته و به پیگرد و تعدیل خبرنگارانی که با غیرنظامیان غزه ابراز همدردی کردند رسیده است. دقیقاً همان اتفاقی که در «بی بی سی» افتاد و این خبرگزاری انگلیسی ۶ تن از کارکنان خود را از کار بیکار کرد.

وی در ادامه افزود: اتحادیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فلسطینی مورد تایید گسترده اتحادیه‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای و خبری جهان از جمله ۶۰۰ اتحادیه که ۶۸۰ هزار خبرنگار در اقصی نقاط جهان به آنها وابسته هستند قرار دارد. همگی یا بیشتر این اتحادیه‌ها در اعلام مواضع خود جنایات رژیم اشغالگر قدس را مردود دانسته‌اند.

از سوی دیگر مرکز «صدی سوشیال» - درگزارشی که ۱۶ اکتبر منتشر شد و الجزیره به نسخه‌ای از آن دست یافت - گزارش داد که جدیدترین نقض قوانین از سوی شرکت «متا» مخفی‌نمودن لینک‌هایی بوده که کانال‌های خبری را به کانال‌های جایگزین آنها در تلگرام ارجاع می‌داد.

صدی سوشیال اعلام کرد که این پیگردها به ممنوعیت استفاده از اصطلاح «از بحر تا نهر» یا «from sea to river» رسیده است که به سرزمین تاریخی فلسطین اشاره دارد. بر این اساس استفاده از این واژه تحت معیار «دشمنی با ارزش‌های صهیونیستی» قرار گرفته که اقدامی خطرناک برای از بین‌بردن حقوق فلسطینیان و روایت آنان از مساله فلسطین و جانبداری علنی از روایت صهیونیست‌ها به شمار می‌آید.

پیگرد و حذف حساب‌های کاربری فلسطینیان

صدی سوشیال بر اساس اطلاعات این پایگاه اعلام کرد که شرکت متا در ۳ روز نخست جنگ ۷۹۵ هزار پست منتشرشده در رسانه‌های مختلف زیرمجموعه خود را حذف و اعلام کرده که چندین هشتگ را در اینستاگرام ممنوع کرده است.

بر اساس گزارش صدی سوشیال، هشتگ طوفان الاقصی که از سوی حماس به عنوان نام نبرد انتخاب شده از هشتگ‌های ممنوع است.

این مرکز اعلام کرد که بیش از ۸ هزار پست تحریک‌آمیز عبری (اسراییلی) و پیام‌های خارجی علیه فلسطینیان را رصد کرده که محتوای آنان شامل دعوت به کشتار و نسل‌کشی فلسطینیان نیز می‌شود. بیش از ۱۳۸ پیام تهدید عبری نیز به بخش پیام‌های ویژه کاربران فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری ارسال شده که حاوی تهدید به کشتار مستقیم و پیگرد بوده است.

صدی سوشیال بیان کرد که پیام‌رسان واتساپ مانع از برقراری بیش از ۱۲ تماس در قالب این برنامه شده و بیش از ۳۵ شماره را به بهانه تخلف از ضوابط جامعه، حذف کرده که برخی از این شماره‌ها به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حاضر در غزه تعلق داشته است. به باور این مرکز این پیگردها نشان از تلاش برای از بین‌بردن روایت فلسطینی و حافظه دیجیتال ملت‌ها دارد.

استاندارد دوگانه در حذف محتواهای دیجیتال

از سوی دیگر ایاد الرفاعی مدیر صدی سوشیال در گفت و گو با الجزیره گفت: از ۵۲۰۰ محتوای تولیدشده در رسانه‌های اجتماعی مختلف - که اسراییل درخواست حذف آنها را داشته است - نزدیک به ۴۴۰۰ مورد آن با پاسخ مثبت روبرو شده است.

الرفاعی افزود: این مرکز از یک سو درخواست‌هایی را جهت بازگشت پست‌های حذف‌شده به این رسانه‌ها ارایه کرده و می‌کند و از سوی دیگر درخواست حذف محتواهای اسراییلی که شامل تحریک علیه فلسطینیان بوده را مطرح کرده است.

وی ادامه داد: همکاری نسبتاً کاملی با درخواست‌های اسراییل در رابطه با حذف محتواهای تولیدشده توسط فلسطینیان صورت گرفته است، اما در رابطه با حذف محتواهای اسراییلی که ما درخواست حذف آنان را داریم آن طور که باید، همکاری نشده است.

در همین راستا الرفاعی به توافق همکاری با پایگاه «کاشف» که ویژه رصد اخبار دروغ است اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافقِ همکاری، پایگاه کاشف اخبار دروغین انگلیسی را که رصد کرده به صدی سوشیال منتقل می‌کند تا درخواست حذف آنها ارایه شود.

وی تصریح کرد که در جانبداری روشنِ مدیریت این رسانه‌ها از روایت اسراییلی در مورد مساله فلسطین، سخت‌گیری‌ها و کاهش دسترسی به محتواهای تولیدشده توسط فلسطینیان به محتواهای اطلاع‌رسان رسیده است. این به معنای انحصار فضای اینترنت توسط روایت اسراییلی است.