صدای آژیر خطر در الجلیل در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صدای آژیر خطر در کریات شمونه، کفار یووال، مرجلویت، معیان باروخ، الغجر، کفار گلعادی و تل حاوی در نزدیکی مرز لبنان به شنیده می شود.

صدای بیش از ۱۰ انفجار در الجلیل شنیده شده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از شلیک موشک از لبنان به سمت مواضع ارتش این رژیم در هاردوف در مزارع شبعا خبرداد.

خبرنگار المیادین از هدف قرار گرفتن موضع رژیم صهیونیستی در رویسات العلم با دو موشک هدایت شونده خبر داد.

همچنین المیادین از هدف قرار گرفتن همه مواضع اشغالگران اسراییلی در مزارع شبعا و بلندهای کفرشوبا خبر داد.

منابع عبری از اصابت دو موشک به کریات شمونه در مرز با لبنان خبر دادند.

مواضع رژیم صهیونیستی با موشک هدایت شونده هدف قرار گرفته است.