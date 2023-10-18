به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار با تشکر از برگزاری جلسه فوق العاده سازمان همکاری اسلامی گفت، مواضع عربستان در حمایت فلسطین از ابتدای این درگیری‌ها قابل تقدیر است.

امیرعبداللهیان گفتگوهای تلفنی اخیر رئیسی با ولیعهد عربستان در خصوص تحولات غزه را اقدامی مهم در زمان مناسب ارزیابی کرد.

امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبران حزب الله، حماس و جهاد اسلامی و رهبران منطقه و بحث و بررسی تحولات اخیر فلسطین و غزه، گفت آمریکایی‌ها دیگران را به خویشتنداری توصیه می‌کنند، اما خود در کنار رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و شهروندان مظلوم غزه ایستاده‌اند.

وزیر امور خارجه کشورمان بر ضرورت تلاش مشترک کشورهای اسلامی برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل کشی جاری رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که اوضاع در منطقه به شرایط حساسی رسیده و می‌تواند از کنترل خارج شود، فلذا عنصر زمان مهم و کلیدی است.

فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز با اظهار نگرانی از شرایط اسفناک مردم مظلوم فلسطین در غزه، گفت، ضروری است هرچه سریع‌تر حملات رژیم اسرائیل علیه غزه متوقف شده و از شهروندان فلسطینی در مقابل حملات رژیم اسرائیل حمایت شود و امنیت مردم فلسطین تضمین شود. وی افزود ما به تلاش‌های خود در این مسیر ادامه خواهیم داد.