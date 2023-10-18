آمریکا ۱۹ فرد و نهاد را در ارتباط با صنایع موشکی ایران تحریم‌ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را به بهانه‌ حمایت از برنامه دفاعی ایران در حوزه های موشک های بالستیک و پهپادی وضع کرد.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد: «اوفک» امروز ۱۱ شخص، ۸ نهاد و یک کشتی مستقر در ایران، هنگ کنگ، جمهوری خلق چین (PRC) و ونزوئلا را تحریم کرد؛ طرف هایی که به برنامه های موشکی و هواپیمای بدون سرنشین (UAV) ایران کمک می کردند.

بیانیه صادره از سوی این نهاد آمریکایی اضافه می‌ کند: افراد منتخب امروز از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC)، وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح (MODAFL) یا توابع آنها در تولید و تکثیر موشک و پهپاد حمایت کرده‌ اند.

«برایان ای. نلسون» (Brian E. Nelson) معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این باره ادعا کرد: تصمیم بی پروا ایران برای ادامه تکثیر پهپادهای مخرب و سایر تسلیحات، درگیری های متعدد در مناطق مختلف جهان را طولانی می کند! آمریکا به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در تکثیر پهپادها و سایر تسلیحات ایران برای بازیگران بی‌ ثبات‌ کننده ادامه خواهد داد و ما جامعه بین‌ المللی را نیز تشویق می‌ کنیم که اقدامات مشابهی انجام دهد!

بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با پایان محدودیت های موشکی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اضافه کرد: علاوه بر این، با هماهنگی وزارت امور خارجه، بازرگانی و دادگستری آمریکا، ما راهنمای عمومی جدیدی برای صنایع خصوصی در رابطه با خرید موشک از ایران و تحریم‌ های آمریکا و محدودیت‌ های صادراتی مرتبط با آن صادر خواهیم کرد.

گفتنی است که از امروز بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌ هایی که به صورت ناعادلانه درباره فعالیت‌ ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشک‌ های بالستیک به / از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، به اتمام رسید.