به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را به بهانه‌های حمایت از برنامه پهپادی ایران وضع کرد.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز آمریکا ۵ نهاد و ۲ شخص مستقر در ایران، جمهوری خلق چین (PRC)، هنگ کنگ، ترکیه و امارات متحده عربی را تحریم کرد.

بیانیه صادره از سوی این نهاد آمریکایی اضافه می‌کند: این افراد و نهادها در تهیه قطعات حساس مربوط به برنامه هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی ایران مشارکت داشته‌اند.

بیانیه مذکور در ادامه مدعی شد: این شبکه محموله‌ها و تراکنش‌های مالی را در حمایت از سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC ASF SSJO) در تهیه سروموتورها که جز حیاتی مورد استفاده در پهپادهای سری شاهد ایران به شمار می‌آید، تسهیل کرده است.

مطابق با اعلام این نهاد آمریکایی، نهاد تحریم شده در ایران شرکت «پیشگام صفحه» در شهر اصفهان است.

این در حالیست که وزارت خزانه‌داری آمریکا سه شنبه ۲۸ شهریور ماه تحریم‌های جدیدی را به بهانه‌های حمایت از تولید هواپیمای نظامی و حمایت از برنامه پهپادی ایران وضع کرده بود.

بر این اساس، خزانه داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه چند نهاد روسی و چینی به بهانه واهی ارتباط با یک شرکت هواپیماسازی ایرانی، وضع کرد. در این ارتباط، ۳ شرکت روسی مرتبط با هوانوردی به فهرست تحریم‌های واشنگتن اضافه شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرده بود: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ۷ فرد و ۴ نهاد مستقر در ایران، جمهوری خلق چین (PRC)، روسیه و ترکیه را در ارتباط با هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) ایران تحریم کرد.