درخواست ۱۱۳ نماینده کنگره آمریکا از دولت «بایدن»برای تحریم ایران!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کنگره آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران، از مقامات دولت این کشور خواست تا تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی «سی ان ان»، گروهی متشکل از ۱۱۳ قانونگذار کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با ارسال نامه‌ای برای جو بایدن رئیس جمهور این کشور، از وی خواستند «تمام اقدامات لازم برای قطع منابع مالی ایران» در حمایت از مقاومت فلطسین (حماس) در بحبوحه تشدید تنش آفرینی‌های کنونی از سوی اشغالگران قدس را انجام دهد.

بر اساس گزارش این رسانه، این نامه از سوی ۶۳ نماینده دموکرات و ۵۰ نماینده جمهوری‌خواه امضا شده است. در نامه مذکور از دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درخواست شده است تا «تمامی اقدامات لازم برای قطع منابع مالی ایران را انجام دهد»!

«سی ان ان» اضافه کرد: در این نامه آمده است که درخواست جاری شامل اجرای حداکثری همه تحریم‌های آمریکا و انجام تمامی اقدامات لازم جهت پایان دادن به روند تجارت نفت ایران به چین است که این کشور در حال حاضر به واسطه آن روزانه ۱۵۰ میلیون دلار درآمد دارد!

نامه مورد نظر خطاب به دولت بایدن در ارتباط با انقضای تحریم‌های موشکی سازمان ملل علیه ایران بر اساس مفاد برجام در تاریخ ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی (فردا ۲۶ مهر ماه) اضافه می‌کند: نمی توان اجازه داد که این اتفاق بیفتد. ما از دولت بایدن می‌خواهیم تا با متحدان اروپایی‌ مان پیرامون اجرا و فعال‌ سازی هر چه سریع‌ تر مکانیسم ماشه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل وارد عمل شده و در این زمینه با آنها همکاری کند.