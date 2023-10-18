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کد مطلب 5915773
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳

تظاهرات مردم صنعاء در محکومیت کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه

تظاهرات مردم صنعاء در محکومیت کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه

تظاهرات بزرگ مردم صنعاء در محکومیت کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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