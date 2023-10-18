دریافت 73 MB کد مطلب 5915773 https://mehrnews.com/x33hT5 ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳ کد مطلب 5915773 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳ تظاهرات مردم صنعاء در محکومیت کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه تظاهرات بزرگ مردم صنعاء در محکومیت کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط فریاد خشم علیه جنایات صهیونیستها؛ از عوکر و صنعا تا شمال آفریقا حمله موشکی قسام به تل آویو/ آمار شهیدان و مجروحان حمله رژیم صهیونیستی به غزه رجز خوانی میثم مطیعی در مراسم بزرگداشت عملیات طوفان الاقصی حمایت تمام عیار یمنیها از طوفان الاقصی برچسبها صنعاء صنعا مقاومت فلسطین غزه رژیم صهیونیستی
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