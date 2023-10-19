دستورالعمل هایی که منجر به کاهش بارداری شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مونا زینالو، در پنل "نقش اجزای نظام مراقبت در جوانی جمعیت" در همایش کشوری تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور در دولت سیزدهم در سالن همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: در دهههای گذشته نظام شبکه بهداشتی با توجه به ظرفیت عظیمی که دارد جزو اصلی ترین پیشرانهای سیاستهای جمعیتی در کشور بوده است.
وی با طرح این پرسش که اساساً چرا نظام سلامت و حوزه بهداشت مخاطب اصلی بحث جمعیت قلمداد میشود، در حالی که سایر دستگاهها هم در کاهش جمعیت دخیل بوده اند، دلیل آن را اجرای پروتکلها و دستور العمل هایی دانست که در نظام بهداشتی ادغام شده اجرا میشدند و مبنای علمی نداشت و بر اساس آنها آموزشها و مداخلاتِ کاهش جمعیت اتفاق میافتاد.
مشاور وزیر بهداشت در امور زنان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بارداریهای کشور با استرس انجام میشد زیرا بارداری در زیر سن ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال، ریسکهای اعلام شده بود.
زینالو اضافه کرد: فاصله بارداری کمتر از ۳ تا ۵ سال بین فرزندان پرخطر اعلام میشد و یا حتی بارداری ناخواسته را در پرونده مادران باردار، مُهر "هایریسک" میزدند.
وی افزود: در آخرین پروتکلها که به بهورزان ابلاغ شده بود حتی مصرف مسکنها در سه ماه آخر قبل از بارداری نیز جزو موارد ریسک قلمداد میشد در حالی که هیچ کدام از این موارد در رفرنسهای تخصصی به این صراحت وجود نداشته و فاقد مبنا هستند.
زینالو با بیان اینکه این آموزهها درصد قابل توجهی از بارداریها را برای آحاد جامعه با هراس و اضطراب توأم میکرد، گفت: در نتیجه آن سیاستها، الگوی باروری و فرزندآوری در جامعه تغییر کرد. اکنون باید بتوانیم با جبران گذشته به مسئولیت تاریخی خود در فرصت کوتاه باقی مانده برای جبران کاهش جمعیت عمل کنیم.
مشاور وزیر بهداشت در امور زنان خاطرنشان کرد: کشور خواسته یا ناخواسته به نقطهای رسیده است که به همکاری ما برای نجات از ورطه پرخطر پیری و سالمندی جمعیتی نیاز دارد.
زینالو تصریح کرد: در این بازه کوتاه برای جبران گذشته باید ضمن تغییر فرآیند آموزشی، مطابق ماده ۴۶ قانون جوانی جمعیت، نظام ارزشگذاری فعالیتهای حوزه سلامت در جهت افزایش موالید تغییر یابد.
