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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

توسط خانه کتاب و ادبیات ایران؛

پویش «سطر سطر فلسطین» برگزار می‌شود

پویش «سطر سطر فلسطین» برگزار می‌شود

پویش «سطر سطر فلسطین» در پی حمله بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به غزه توسط خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش سطر سطر فلسطین در پی حمله بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به غزه توسط سوی خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود و علاقمندان برای شرکت در این پویش تا شنبه ۱۳ آبان فرصت دارند آثارشان را ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این پویش با بهره گرفتن از احساسات شخصی خود آنچه را که در اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی بر فلسطین می‌گذرد در چند سطر بنویسند.

نحوه ارسال آثار شامل تگ کردن صفحات خانه کتاب و ادبیات ایران در فضای مجازی، درج هشتگ #سطرسطرفلسطین است. علاقمندان می‌توانند آثار خود را در پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۳۰۴۳۵۱۰۱۳ (با ذکر نام، نام خانوادگی و شماره تماس) ارسال کنند.

داوری آثار در دور رده دانش‌آموزی و عمومی است؛ همچنین آثار منتخب در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.

کد مطلب 5915939

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