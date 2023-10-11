طوفان‌ الاقصی عملیاتی کاملاً فلسطینی است

عباس گلرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه عملیات طوفان الاقصی در تاریخ معادلات فلسطینی -اسرائیلی بی نظیر است، اظهار داشت: همان طور که جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶، معادله اسرائیلی- لبنانی را به هم ریخت و توازن وحشت را برقرار کرد، عملیات اخیر طوفان الاقصی باعث ایجاد موازنه رعب و وحشت شد و سستی، ناپایداری و رخنه‌های سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را به چالش اساسی کشاند.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه تعداد تلفات رژیم صهیونیستی در این عملیات بی سابقه بود و تاکنون در هیچ نبرد عربی- اسرائیلی چنین تلفاتی از سوی صهیونیست‌ها نداشته‌ایم، گفت: طوفان الاقصی یک عملیات پیچیده بود که در عرصه هوایی از سیستم‌های موشکی، پهپادی و پاراگلایدرها استفاده شده بود و در عرصه زمینی هم سیستم‌های سایبری مورد استفاده قرار گرفته بود. این عملیات یک نبرد ترکیبی بود که نیروهای حماس و مقاومت طراحی کرده بودند و باعث غافلگیری رژیم صهیونیستی شدند.

روند مهاجرت یهودی‌ها به سرزمین اشغالی متوقف می‌شود

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه عملیات طوفان الاقصی این است که دیگر شهروندان رژیم صهیونیستی امنیت و آسایش زندگی در سرزمین اشغالی به ویژه در مناطق نزدیک به غزه، شهرک نشین‌ها و حتی در جولان و کرانه باختری را ندارند. از سوی دیگر روند مهاجرت یهودی‌ها به سرزمین اشغالی متوقف می‌شود.

گلرو تاکید کرد: امروز می‌بینیم حجم تلفات صهیونیست‌ها بسیار زیاد است. در حاضر حدود ۱۰ هزار اسیر فلسطینی به ویژه کودک و زن در زندان‌های اسرائیل هستند و در مقابل بیش از ۱۰۰ نفر از صهیونیست‌ها از سوی مقاومت اسیر شدند که در آینده می‌توان تبادل زندانیان بین حماس و تل‌آویو را عملیاتی کرد. بر این اساس هدف مقاومت از عملیات طوفان الاقصی به طور کلی یک هدف کوتاه مدت و تاکتیکی یعنی پاسخ به جنایت‌های صهیونیستی به ویژه هتک حرمت‌های آنان به مسجد الاقصی بود و یک هدف استراتژیک هم آن بود که گامی بلند برای آزادسازی فلسطین و قدس شریف با این عملیات برداشته شد.

فرار رو به جلوی رژیم صهیونیستی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه یاوه‌گویی‌های برخی افراد رژیم صهیونیستی و حامیان آن درباره دست داشتن غیرفلسطینی‌ها از جمله ایران در حوادث اخیر اشتباه و این محاسبه غلط است، گفت: این ادعای رژیم صهیونیستی برای فرار رو به جلو است.

وی ادامه داد: در این مسأله که مقاومت ساخته و مورد حمایت ایران است، هیچ شکی نیست اما طراحی و اجرای عملیات طوفان الاقصی کاملاً فلسطینی بوده است. اسرائیل با مطرح کردن این ادعای دروغین می‌خواهد ارزش کار مقاومت را کاهش دهد و آنان را دست کم بگیرد. در واقع، برای آنان خیلی سخت است که گروه مقاومت در غزه با وجود همه محدودیت‌ها و محاصره کامل توانستند این حجم زیاد از سلاح را روی سر اسرائیلی‌ها بریزند و این عملیات پیچیده را طراحی کنند. اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند با این ادعاهای دروغین می‌توانند از این شکست مفتضحانه فرار کنند.

جنایات صهیونیست‌ها بارز است

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر انقلاب مبنی بر تلاش رژیم خبیث برای مظلوم‌نمایی و کمک رسانه‌ها استکباری جهان برای القای این موضوع در افکار عمومی جهانیان، گفت: جنایت‌های اسرائیل آنقدر بارز است که بر هیچ کسی پوشیده نیست. عملیات طوفان الاقصی هم یک جنگ دفاعی بود و فلسطینی‌ها در مقابل این جنایت‌های زیادی که بر آنان می‌شود، از خودشان دفاع کردند.

گلرو بیان کرد: هر چقدر رسانه‌های بیگانه به کمک رژیم صهیونیستی بیایند فایده‌ای ندارد، چرا که ملل جهان به خوبی بر جنایات آنان واقف هستند و کسی نمی‌تواند بگوید صهیونیست‌ها مظلوم هستند. حتی محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد ریاض به حمایت اصولی خود از فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد. بر این اساس و طبق فرموده مقام معظم رهبری هیچ فردی نمی‌تواند از این رژیم غاصب و کودک‌کش چهره‌ای مظلوم بسازد.