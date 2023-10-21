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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۵

عصر امروز شنبه؛

شب شعر «از گلوله تا گنجشک» برگزار می‌شود

شب شعر «از گلوله تا گنجشک» برگزار می‌شود

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شب شعر «از گلوله تا گنجشک» عصر امروز شنبه ۲۹ مهر برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر از گلوله تا گنجشک با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری، اعضای شورای معاونان و جمعی از شاعران آئینی عصر امروز شنبه ۲۹ مهر برگزار خواهد شد.

حسین اسرافیلی، مصطفی محدثی خراسانی، علی‌محمد مؤدب، احمد بابایی، علی داوودی، حسین خزایی، محمود پوروهاب، مبین اردستانی، سیدوحید سمنانی، مجتبی حاذق، مریم اسلامی، طیبه شامانی، حبیب نظاری، اکرم‌السادات هاشمی‌پور، مسعود طاهری‌عضد، حامد محقق، بابک نیک‌طلب، کبری بابایی و… از جمله شاعران حاضر در این برنامه هستند.

شب شعر «از گلوله تا گنجشک» ساعت ۱۶ تا ۱۸ شنبه ۲۹ مهر در سالن کنفرانس شماره یک مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.

شب شعر از گلوله تا گنجشک توسط اداره کل انتشارات کانون و مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5917615

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