جوانان امروز از جنس مکتب حاج قاسم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الله‌بداشتی بعد از ظهر پنجشنبه در اولین جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با بیان اینکه در جبهه مقاومت اتفاق بی‌نظیری افتاده است و عزیزان ما در جبهه مقاومت افتخاری آفریدند که دنیا انگشت‌به‌دهان ماند، اظهار داشت: دشمن کودک کش که توانست در میدان موفقیتی به دست بیاورد و برای جبران این شکست مدارس و بیمارستان‌ها را بمباران کرده است.

رئیس سازمان بسیج جامعه کارگری و کارخانجات کشور با بیان اینکه زنده‌بودن شهدا را در وصیت‌نامه آن‌ها می‌بینیم عنوان کرد: امروز تکلیف من و شما این است که ابتدا یاد شهید سپس زندگی‌نامه شهدا را به جوانان انتقال دهیم که این اتفاق شفابخش است.

وی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین کار در کشور تولید است، خاطرنشان کرد: شهدا در امنیت، اقتصاد و علم چراغ راه ما هستند.

الله‌بداشتی با بیان اینکه دشمن در جنگ ترکیبی تمام تلاش خود را کرد که بر ذهن جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان و کارگران ما اثر بگذارد، خاطرنشان کرد: دشمن از همه ابزارهای خود استفاده کرد که یک مشکل معیشتی را به مسئله امنیتی تبدیل کند؛ اما کارگران ما با بصیرت سیلی محکمی به گوش دشمن زدند.

رئیس سازمان بسیج جامعه کارگری و کارخانجات کشور با بیان اینکه کارگران ما خود آستین بالا زدند و مشکلات خود را برطرف کردند، گفت: در هر واحد تولیدی که بسیج کارگری و کارخانجات فعال است کم‌ترین مشکل وجود دارد، هر کجایی جامعه تولیدی ما مشکل داشته باشد کارگران بصیر ما آماده هستند؛ در بحث کرونا کارگران ما اولین قشر بودند که با شیفت ایثار به کمک مقابله با کرونا آمدند.

وی افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی ما در سیل، زلزله و هر اتفاقی که در کشور بیفتد به خط هستند و در حوزه‌های عمومی از آزادی زندانیان، تهیه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند و در آغاز سال تحصیلی با تهیه لوازم‌التحریر به میدان آمدند.

الله‌بداشتی با بیان اینکه ما امروز در بیش از دو هزار و ۷۰۰ نقطه واحد بسیج داریم و در این واحدها کم‌ترین مشکلات تولید وجود دارد، گفت: ما امروز در کنار مردم قرارگرفتن و حل مشکلات را به کمک مردم را با فعل می‌توانیم صرف کردیم.

رئیس سازمان بسیج جامعه کارگری و کارخانجات کشور با بیان اینکه امروز تحریم‌ها اثر خود را ازدست‌داده است، عنوان کرد: ما امروز جوانانی از جنس مکتب حاج‌قاسم‌ها داریم که در حوزه‌های مختلف تولید اثربخش هستند؛ ما می‌توانیم روی زانوهای خود بلند شویم و مشکلات کشور را حل کنیم.

وی ادامه داد: بیش از ۹۰۰ ساعت کار تخصصی علمی و ماه‌ها کار علمی برای اعطای نشان اقتصاد مقاومتی صورت‌گرفته است و این عرصه آغاز راهی تحولی درون‌زا و دانش‌بنیان است.