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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۹

معاون دادگستری اردبیل عنوان کرد؛

صدور مصوبات لازم برای تسریع در رفع موانع ۱۰ واحد تولیدی اردبیل

صدور مصوبات لازم برای تسریع در رفع موانع ۱۰ واحد تولیدی اردبیل

اردبیل- رئیس ستاد اجرایی کمیته حمایت قضایی استان اردبیل گفت: مصوبات لازم برای تسریع در رفع موانع ۱۰ واحد تولیدی در اردبیل صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران اردبیل اظهار کرد: مشکلات حقوقی ۱۰ واحد تولیدی و سرمایه گذاری در این جلسه مورد برسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: این جلسه‌ها در راستای سیاست‌های کلی قوه قضائیه مبنی بر حمایت قضائی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی و رفع موانع و مشکلات حقوقی آنان در سطح استان اردبیل اردبیل در حال برگزاری است.

رئیس ستاد اجرایی کمیته حمایت قضائی استان اردبیل با بیان اینکه مصوبات لازم برای تسریع در رفع موانع و مشکلات این واحدها اتخاذ شد، گفت: اجرای کامل و جامع مصوبات این جلسه از سوی مدیران و مسئولان متولی ضرورت دارد.

خدادادی خاطرنشان کرد: پرهیز از هر نوع نگاه جزیره‌ای و بخشی‌ نگری مسئولان که موجب سنگ اندازی در فرایند تولید و اشتغال در استان می‌شود، لازم است.

کد مطلب 5916229

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