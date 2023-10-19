صدور مصوبات لازم برای تسریع در رفع موانع ۱۰ واحد تولیدی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران اردبیل اظهار کرد: مشکلات حقوقی ۱۰ واحد تولیدی و سرمایه گذاری در این جلسه مورد برسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: این جلسه‌ها در راستای سیاست‌های کلی قوه قضائیه مبنی بر حمایت قضائی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی و رفع موانع و مشکلات حقوقی آنان در سطح استان اردبیل اردبیل در حال برگزاری است.

رئیس ستاد اجرایی کمیته حمایت قضائی استان اردبیل با بیان اینکه مصوبات لازم برای تسریع در رفع موانع و مشکلات این واحدها اتخاذ شد، گفت: اجرای کامل و جامع مصوبات این جلسه از سوی مدیران و مسئولان متولی ضرورت دارد.

خدادادی خاطرنشان کرد: پرهیز از هر نوع نگاه جزیره‌ای و بخشی‌ نگری مسئولان که موجب سنگ اندازی در فرایند تولید و اشتغال در استان می‌شود، لازم است.