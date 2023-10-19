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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۸

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خبر داد؛

کشف یک هزار و ۶۱تن شکر احتکاری در انبار کارخانه قند ورامین

کشف یک هزار و ۶۱تن شکر احتکاری در انبار کارخانه قند ورامین

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف یک هزار و ۶۱ تُن شکر و ۱۱۱ تن قند شکسته احتکار شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در بازرسی از انبار کارخانه قند ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر، عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیری قند و شکر احتکار شده در ورامین خبر داد و اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان برابر اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر احتکار شکر و قند در انبار کارخانه قند ورامین موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع با اخذ مجوز از مرجع قضائی به همراه مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از محل بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات یک هزار و ۶۱ تُن شکر و ۱۱۱ تن قند شکسته احتکار شده کشف شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این محموله مکشوفه را ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کردند عنوان داشت: در این رابطه انبار مذکور پلمب و پرونده آن نیز برای انجام اقدامات قانونی و برخورد با متخلفان به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سردار القاصی مهر خاطر نشان کرد: برابر دستور مرجع قضائی و هماهنگی‌های لازم شکرهای احتکاری تحویل اداره جهاد و کشاورزی شد تا تحت نظارت کامل بازرسان اداره جهاد و کشاورزی استان و شهرستان با نرخ مصوب دولتی در شبکه توزیع به فروش برسد.

وی در خاتمه بر برخورد قاطع پلیس با مفسدان اقتصادی، قاچاقچیان کالا و کسانی که اقدام به احتکار اقلام مورد نیاز و مایحتاج عمومی مردم می‌کنند تاکید کرد و گفت: از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق شماره تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پس از بررسی و هماهنگی‌های لازم با این گونه مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 5916376

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