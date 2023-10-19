کشف یک هزار و ۶۱تن شکر احتکاری در انبار کارخانه قند ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر، عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیری قند و شکر احتکار شده در ورامین خبر داد و اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان برابر اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر احتکار شکر و قند در انبار کارخانه قند ورامین موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع با اخذ مجوز از مرجع قضائی به همراه مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از محل بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات یک هزار و ۶۱ تُن شکر و ۱۱۱ تن قند شکسته احتکار شده کشف شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این محموله مکشوفه را ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کردند عنوان داشت: در این رابطه انبار مذکور پلمب و پرونده آن نیز برای انجام اقدامات قانونی و برخورد با متخلفان به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سردار القاصی مهر خاطر نشان کرد: برابر دستور مرجع قضائی و هماهنگی‌های لازم شکرهای احتکاری تحویل اداره جهاد و کشاورزی شد تا تحت نظارت کامل بازرسان اداره جهاد و کشاورزی استان و شهرستان با نرخ مصوب دولتی در شبکه توزیع به فروش برسد.

وی در خاتمه بر برخورد قاطع پلیس با مفسدان اقتصادی، قاچاقچیان کالا و کسانی که اقدام به احتکار اقلام مورد نیاز و مایحتاج عمومی مردم می‌کنند تاکید کرد و گفت: از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق شماره تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پس از بررسی و هماهنگی‌های لازم با این گونه مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.