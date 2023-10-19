تملک رینگ ۴۵ متری چالوس رو به پایان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود یعقوبی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به‌زودی اتصال کامل مسیر ۳ کیلومتری بلوار ۱۷ شهریور به بلوار تختی (رادیو دریا) در راستای کاهش ترافیک شهری برقرار خواهد شد.

شهردار چالوس با اشاره به اراده راسخ مدیریت شهری دوره ششم چالوس در کاهش ترافیک شهری، اظهار کرد: برای رفع معضل ترافیک چالوس در قالب تملکات و آزادسازی‌های رینگ ۲ شهری، جاده ساحلی، حاشیه رودخانه، اتصال خیابان شورا به خیابان جنب مزار را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه رینگ ۲ شهری تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری چالوس خواهد داشت، تصریح کرد: رینگ ۲ شهری در ۵ فاز از بلوار شهید سلیمانی آغاز و پس از قطع بلوار ۱۷ شهریور، رودخانه چالوس، اراضی کلمور و آبرنگ، بلوار تختی (رادیو دریا) به بلوار امام رضا (ع) و در نهایت به بلوار سردار شهید زندی ختم خواهد شد.

شهردار چالوس با تاکید بر اینکه اولویت ما اتصال بلوار ۱۷ شهریور به بلوار امام رضا (ع) است، گفت: در ادوار گذشته تملکاتی را در این مسیر صورت گرفته و دوره ششم مدیریت شهری تملک، بازگشایی و آزادسازی این مسیر را در راستای رفع معضل ترافیکی شهری چالوس در اولویت است و با تمام تلاش برقراری این اتصال در دستور کار قرار دادیم.

شهردار چالوس با بیان اینکه اتصال فاز ۲ رینگ ۲ به فاز ۳ با احداث پل رودگذر رودخانه با هزینه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، و اتمام تملکات و باقی‌ماندن تملک سه پلاک برای اتصال بلوار ۱۷ شهریور به بلوار رادیو دریا، بررسی تملکات از سمت بلوار امام رضا به بلوار تختی، توافق تملک از چالوس محله به نوشین محله بخشی از اقدامات جهت کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر توسط مدیریت شهری دوره ششم است.

شهردار چالوس با بیان اینکه تملک زیادی در رینگ ۲ شهری صورت گرفت، اذعان کرد: بخش اندکی تملک رینگ ۲ شهری باقی مانده که جلسات متعددی با مالکین صورت گرفته است.

یعقوبی در پایان گفت: افزایش قیمت زمین در شهر چالوس، شهرداری را در تملکات دچار مشکل کرده است اما با این حال و بودجه کم در تلاش برای تملکات و کاهش بار ترافیکی چالوس هستیم تا آلام مردم کاهش یابد.