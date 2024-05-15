به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی سه‌شنبه‌شب در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به کیفیت ساخت واحدهای مسکونی در شهرستان دشتی، اظهار داشت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌عنوان محوری‌ترین برنامه دولت در شهرستان از پیشرفت مناسبی برخوردار است، اما باید برای احداث واحدهای ویلایی در این شهرستان برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی، سرعت در واگذاری اراضی مورد نیاز متقاضیان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اقدامات بسیار خوبی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت ساخت واحدهای مسکونی در روستاها صورت پذیرفته که این امر به ارتقای وضعیت مقاوم‌سازی مسکن کمک کرده است.

بحرانی تأکید کرد: نشست‌های مستمر و توجیهی با بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی با هدف آگاهی رسانی به مردم جهت استفاده از تسهیلات ارزان قیمت بانکی برای احداث مسکن مقاوم صورت گیرد.