ذخایر دارو در بیمارستان شهدای الاقصی در غزه تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گزارش‌ها حاکی از آن است که ذخایر دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان شهدای الاقصی در غزه که ۱۳ روز است مورد حملات صهیونیست‌ها قرار گرفته، به اتمام رسیده است.

ایاد الجعبری، مدیر بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح در بخش مرکزی غزه، د رگفتگو با خبرنگار آناتولی گفت که وضعیت این بیمارستان به سطح «بسیار خطرناک» رسیده است.

الجعبری با اشاره به اینکه بیمارستان شهدای الاقصی به هزاران بیمار در بخش مرکزی غزه خدمات ارائه می‌کند، گفت: جان هزاران مجروح و بیماران در خطر است.

وی افزود: از آنجایی که (رژیم) اسرائیل از ۷ اکتبر تمام ورودی‌ها و خروجی های غزه را بسته است، ذخیره مهم دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان تمام شده است.

وی در ادامه از سازمان‌های بین المللی خواست اقدامی کنند تا رژیم اسرائیل اجازه ورود تجهیزات پزشکی به غزه را بدهد.

تدروس ادهانوم قبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز روز گذشته در خصوص وضعیت بهداشتی غزه خاطرنشان کرد: تجهیزات پزشکی ارسالی از سوی سازمان بهداشت جهانی به منطقه برای غزه، ۴ روز است که در مرز منتظر مانده است.