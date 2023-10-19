رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای اسلامی تحریم همه جانبه شود

سید محمد مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: رژیم صهیونیستی یک رژیم ضد بشری و ضد انسانی است و سکوت کشورهای اسلامی در برابر جنایات پی در پی رژیم اسرائیل غیر قابل باور است و بی‌شک این سکوت این رژیم را وحشی‌تر می‌کند.

وی با عنوان اینکه اکنون زمان وحدت کشورهای اسلامی است، اظهار کرد: اسرائیل دشمن مشترک همه کشورهای اسلامی است و این موضوع به زودی برای کسانی که در برابر این رژیم منحوس سکوت ذلت بار دارند، آشکار خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه کشورهایی با این رژیم ظالم ارتباط دیپلماتیک دارند باید بر اساس قواعد انسانی در روابط خود تجدید نظر کنند، افزود: سفارت‌های رژیم صهیونیستی نمایندگان شیطان در بین مردم هستند و باید رهبران کشورها که هنوز به انسانیت معتقدند، این خانه‌های شیطانی را تعطیل کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به در خون غلطیدن صدها کودک در جریان حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی اظهار کرد: اسرائیل به ایادی استکبار همراه با او به نوشیدن خون کودکان فلسطینی عادت کرده و باید از از سوی جبهه مقاومت این رژیم خون‌آشام گرفته شود.