به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: غزه به صورت واقعی و پایدار به کمک نیاز دارد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه سخنان خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سامح شکری وزیر امور خارجه مصر در قاهره خواستار برقراری آتش بس بشردوستانه در نوار غزه به مدت ۲ هفته شد.

وی پیشتر هم در سخنانی خواستار دسترسی سریع و بدون مانع به غزه برای کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان شده بود.

وی گفته بود که غزه با کمبود آب، برق و سایر منابع ضروری روبرو است. سازمان ملل متحد دارای ذخایر غذا، آب، اقلام غیر خوراکی، تجهیزات پزشکی و سوخت است که در مصر، اردن، کرانه باختری و اسرائیل قرار دارد. این کالاها ظرف چند ساعت قابل ارسال هستند.

گوترش گفت که کارکنان سازمان ملل متحد، همراه با شرکای غیردولتی، باید بتوانند این تدارکات را با خیال راحت بدون هیچ مانعی به نیازمندان برسانند.

وی افزود که هیچکدام از این دو هدف نباید به ابزار چانه‌زنی تبدیل شوند.