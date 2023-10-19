هلاکت یک افسر صهیونیست در طولکرم/ حمله موشکی به تل آویو و اسدود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از افسران این رژیم در درگیرهای اردوگاه نور شمس در طولکرم واقع در کرانه باختری خبر داد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی رسماً خبر هلاکت «مکسیم رزینکوف» یکی از افسران یگان‌های موسوم به «مستعربین» وابسته به نیروهای گارد مرزی را در درگیری‌های امروز با رزمندگان مقاومت در اردوگاه نور شمس تأیید کرد.

در خبری دیگر، گردان‌های قسام اعلام کرد که در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در اردوگاه نور شمس طولکرم، تل آویو را هدف موج جدید حملات راکتی و موشکی قرار داده است.

رسانه‌ها هم از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل آویو و اسدود خبر دادند.

از سوی دیگر، در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به خانه‌های مسکونی در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه ۱۸ فلسطینی شهید و دست‌کم ۲۰ نفر زخمی شدند. در تجاوز رژیم اشغالگر به رفح در جنوب نوار غزه هم چند فلسطینی زخمی شدند.