استقرار نظامیان خارجی در ترکیه همزمان با بمباران غزه تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک؛ ریاست جمهوری ترکیه گزارش تعدادی از رسانه‌ها در مورد احتمال امکان استقرار نیروهای خارجی در این کشور همزمان با بمباران غزه را تکذیب کرد.

پیش از این برخی رسانه‌ها از احتمال استقرار نیروهای نظامی ناتو و آمریکا در ترکیه همزمان با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه خبر داده بودند.

این در حالی است که شب گذشته تجمع ده‌ها هزار نفری مردم کُرد شهر باتمان ترکیه در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی برگزار شد.

همچنین تجمع هزاران نفر در شهر قونیه در ترکیه در حمایت از غزه و مقاومت صورت گرفت و این تجمع تا صبح ادامه داشته است.

همزمان سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل سفارتخانه‌های خود را در تعدادی از کشورهای خاورمیانه از جمله بحرین، اردن، مراکش، مصر و ترکیه تخلیه می‌کند. همچنین گفته شده که وزارت امور خارجه این رژیم از کارکنان سفارتخانه‌های خود در ۲۰ کشور اروپایی و آمریکای لاتین خواسته است تا در خانه‌های خود بمانند.

از سوی دیگر سی‌ان‌ان به نقل از چند منبع آگاه اعلام کرد که انتظار نمی‌رود که گذرگاه رفح امروز برای اولین کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باز شود.

بحران انسانی در غزه همچنان ادامه دارد و یک منبع پزشکی به الجزیره گفته است که حداقل ۱۴ شهید و بیش از ۶۰ مجروح در حملات اسرائیل علیه ۶ خانه در خان یونس ثبت شده است. گفته شده این ۶ خانه بصورت همزمان هدف بمباران قرار گرفته‌اند.

۱۳ شهید نیز در سلسله حملات اسرائیل به جنوب نوار غزه ثبت شده است. همچنین در بمباران رژیم صهیونیستی علیه خانه‌ای در جنوب نوار غزه، ۸ فلسطینی از جمله تعدادی از کودکان جان خود را از دست دادند.

هواپیماهای جنگی اشغالگر همچنین خانه خانواده «الباشیتی» را بر سر ساکنان آن در خان یونس بمباران کردند و این بمباران منجر به شهادت تعدادی از اعضای این خانواده شد.

توپخانه رژیم صهیونیستی همزمان مناطق مجاور حصار مرزی در شرق نوار غزه را با گلوله هدف قرار داد.

هواپیماهای جنگی اشغالگر خانه متعلق به خانواده «ابو الناجا» در شهر خان یونس را هم هدف قرار دادند که در جریان این بمباران تعدادی از اعضای این خانواده مجروح و شهید شدند.

همچنین نیروهای اشغالگر اسرائیل منزل خانواده شهید خالد صباح را در روستای عریف در جنوب نابلس در کرانه باختری منفجر کردند.

ساعاتی پیش از این، «اسماعیل هنیه»، رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی با اشاره به تحولات فلسطین و ادامه بمباران غیرانسانی نوار غزه اعلام کرد: «مقاومت فلسطین به رغم وحشی‌گری و جنایات صهیونیست‌ها، ابتکار عمل را در این نبرد در دست دارد. تلاش‌های مسئولان آمریکایی و اروپایی که به دنبال حمایت از اسرائیل هستند، را زیر نظر داریم.»

به گفته هنیه، آمریکا در همراه سازی موضع کشورهای اسلامی و عربی با طرح کوچاندن مردم غزه ناکام ماند و ملت فلسطین به سرزمین خود پایبند است و هرگز کوچاندن یا وطن جایگزین را نمی‌پذیرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنان خود تاکید کرد که هدف نهایی اشغالگران، کوچاندن مردم غزه به مصر و ساکنان کرانه باختری به اردن است.

به گفته اسماعیل هنیه، ادامه جنایات دشمن علیه مردم غزه تمامی معادلات در فلسطین و منطقه را برهم خواهد زد و آنچه در غزه در جریان است، به جنگی منطقه‌ای منتهی خواهد شد که دشمن و حامیانش قادر به کنترل آن نخواهند بود.

رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه هشدار داد: «به همه هشدار دادیم که این جنگ اگر ادامه داشته باشد، ممکن است به جنگی منطقه‌ای منتهی شود.این پیروزی که در ساعات اولیه نبرد محقق شد، سرآغاز شکست دشمن و بهره‌برداری سیاسی از آن به نفع ملت و قضیه فلسطین خواهد بود. به همه اعلام کردیم که راه حل پایان اشغالگری است. نباید بگذاریم این دشمن بیت المقدس و مسجدالاقصی و خون مردم ما را هتک حرمت کند.»