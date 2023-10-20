جدال سخت دو مدعی در تهران/ نخستین حضور طبیعت و چادر ملو

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ و هفتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از روز یکشنبه ۳۰ مهرماه در شهرهای اردکان، سرچشمه، سیرجان، گرگان، اصفهان و دو دیدار در تهران آغاز می‌شود.

این رقابت‌ها با حضور ۱۴ تیم ایفاسرام اردکان، مس رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان، پاس گرگان، گیتی‌پسند اصفهان، سایپا تهران، پیکان تهران، چادر ملو اردکان، شهداب یزد، شهرداری ارومیه، نیان الکترونیک خراسان، هورسان رامسر، طبیعت و شهرداری گنبد کاووس در یک گروه مقدماتی آغاز خواهد شد.

در نخستین دیدار که از ساعت ۱۵ در سالن فدراسیون والیبال شروع می‌شود نارنجی‌پوشان سایپا با هدایت امیر حسینی میزبان شهداب یزد مدافع عنوان قهرمانی هستند.

شهدابی‌ها که به دنبال هت‌تریک قهرمانی در لیگ برتر والیبال هستند باید از ابتدا این مسابقات را با اقتدار آغاز کنند و به همین دلیل در تهران به دنبال نخستین برد خود در مسابقات خواهند بود.

از سوی دیگر سایپا که سابقه طولانی در لیگ برتر والیبال مردان دارد با هفت نایب قهرمانی و یک مقام سومی در حسرت قهرمانی است و باید دید این تیم امسال توان رقابت با مدعیان را دارد.

سالن آیت‌اله خاتمی اردکان میزبان دومین دیدار هفته نخست لیگ برتر مردان است که شاگردان علیرضا طلوع‌کیان سرمربی ایفاسرام اردکان در نخستین گام جام سی‌وهفتم به مصاف شهرداری گنبد کاووس می‌روند.

ایفاسرام دومین حضور خود در لیگ برتر مردان را تجربه می‌کند و سال گذشته در جایگاه هفتم مسابقات قرار گرفت و نماینده گنبد نیز که سابقه طولانی در این مسابقات دارد، سال گذشته در رتبه سیزدهم قرار گرفت و به دسته یک سقوط کرد، اما با خرید امتیاز راه‌یاب ملل مریوان به لیگ برتر بازگشت.

تیم طبیعت امسال نخستین حضور خود در لیگ برتر مردان را تجربه می‌کند، این تیم نیز با خرید امتیاز لبنیات هراز آمل در مسابقات حاضر می‌شود و در نخستین هفته این رقابت‌ها میهمان مس رفسنجان در سالن ۹ دی شهر رفسنجان خواهد بود. هدایت تیم طبیعت را ابراهیم وادی برعهده دارد و برای سنجش توانایی این سرمربی، باید منتظر نتایج این تیم تازه وارد در لیگ برتر مردان باشیم.

مس رفسنجان که سومین سال حضور خود در لیگ برتر را تجربه می‌کند در سال ۱۴۰۰ در رتبه پنجم مشترک قرار گرفت و در سال ۱۴۰۱ جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داد. هدایت این تیم را محمد محمدکاظم از هفته هفدهم سال گذشته برعهده دارد و این مربی امسال از ابتدای مسابقات به دنبال اثبات توانایی‌های خود است.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان که یک قهرمانی و دو مدال برنز در گنجینه افتخارات خود دارد و سال گذشته با کسب مقام هشتمی به کار خود پایان داد، امسال با هدایت بهروز عطایی به میدان می‌آید.

هورسان رامسر نخستین حریف نماینده سیرجان در لیگ برتر مردان است که سال گذشته در رتبه پنجم قرار گرفت و امسال به دنبال نخستین سکوی خود در این رقابت‌ها است. این دیدار از ساعت ۱۶ در سالن گهر روش سیرجان آغاز می‌شود و از دیدارهای جذاب هفته نخست لیگ برتر مردان خواهد بود.

در پنجمین مسابقه هفته نخست لیگ برتر مردان تیم پاس در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان میزبان نیان الکترونیک خراسان است. عیسی سنگدوینی و حامد صمدی سرمربیان دو تیم پاس و نیان با تفکرات یکدیگر آشنا هستند.

دو تیم سال گذشته نیز در هفته نخست رقابت‌ها در گرگان به مصاف یکدیگر رفتند و پاس سه بر صفر میهمان خود را شکست داد، هر چند تیم نیان در دور برگشت رقابت‌های سال گذشته این نتیجه را جبران کرد، اما امسال به دنبال شکست حریف خود در گرگان است.

تیم‌های گیتی پسند و شهرداری ارومیه نیز در ششمین مسابقه هفته نخست لیگ برتر مردان در سالن مخابرات اصفهان به مصاف یکدیگر می‌روند. سعید عقیلی و جهانگیر سیدعباسی نیز با تفکرات یکدیگر آشنا هستند، زیرا شاگردان هر دو سرمربی در مرحله مقدماتی سال پیش دوبار به مصاف یکدیگر رفتند و پیروزی سه بر یک در خانه حریف از نکات جالب رقابت دو تیم در مرحله مقدماتی سال گذشته بوده است.

در دومین دیدار شهر تهران و آخرین مسابقه هفته نخست لیگ برتر مردان تیم پیکان تهران که عنوان پرافتخارترین تیم این مسابقات را با ۲۱ مدال شامل ۱۲ طلا، پنج نقره و چهار برنز یدک می‌کشد، میزبان چادر ملو اردکان است.

پیکانی‌ها که آخرین قهرمانی خود در لیگ برتر مردان را سال ۱۳۹۳ جشن گرفتند به دنبال بازگشت به دوران اوج خود هستند، سال گذشته موفق به کسب مدال برنز شدند و امسال در نخستین دیدار به مصاف تیم تازه وارد به لیگ برتر می‌روند، بنابراین شناخت زیادی از این حریف ندارند.

چادر ملو اردکان سال گذشته موفق به کسب مقام نایب قهرمانی لیگ دسته یک مردان شد و امسال نخستین حضور خود در لیگ برتر مردان را تجربه می‌کند که هدایت بازیکنان این تیم را کامبیز یعقوبی برعهده دارد.

برنامه کامل هفته نخست لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

تهران، سالن فدراسیون، ساعت ۱۵

* سایپا تهران – شهداب یزد



* اردکان، سالن آیت‌اله خاتمی، ساعت ۱۶

* ایفاسرام اردکان – شهرداری گنبد کاووس

* رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

* مس رفسنجان – طبیعت

* سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

* فولاد سیرجان ایرانیان – هورسان رامسر

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

* پاس گرگان – نیان الکترونیک خراسان

* اصفهان، سالن مخابرات، ساعت ۱۶

* گیتی‌پسند اصفهان – شهرداری ارومیه

* تهران، سالن فدراسیون، ساعت ۱۸

* پیکان تهران – چادر ملو اردکان