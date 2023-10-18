اعتبار والیبال زیر سوال رفت/باید راهکار مناسب بیاندیشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، دومین نشست کمیته فنی فدراسیون والیبال در سال ۱۴۰۲ برای بررسی عملکرد تیم ملی مردان ایران از ساعت ۱۴ امروز (چهارشنبه ۲۶ مهر) به ریاست محمدرضا داورزنی آغاز شد.

وحید مرادی، محسن ترابی، میلاد تقوی، جمشید حمیدی، ناصر میرفخرایی، منوچهر پورحسن، علی مؤذن، مصطفی کارخانه، محمود افشاردوست، محمدرضا تندروان، جهانگیر سیدعباسی، امیر حسینی، آرش صادقیانی، غلامرضا مومنی‌مقدم، فرهاد نظری‌افشار، علی شاکری، علیرضا نادی، عادل غلامی، عیسی سنگدوینی، پیمان اکبری، امیرحسین منظمی و امیر طلوع‌کیان از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بودند.

محمدرضا داورزنی در ابتدای نشست کمیته فنی ضمن ابراز همدردی با مردم غزه که شب گذشته شاهد جنایت بزرگی بودند، گفت: مردم فلسطین ۷۵ سال شاهد جنایت‌های رژیم صهیونیستی بودند اما این رژیم اشغالگر شب گذشته روی جنایت‌ها را سفید کرد و در بمباران بیمارستان تعداد زیادی زن و بچه شامل هزاران نفر را کشت و زخمی کرد. رژیم صهیونیستی اوج قساوت را رقم زد و بدتر از همه در این بین آن‌هایی هستند که سکوت کردند. از این فرصت استفاده و با خانواده شهدا و مردم مظلوم غزه همدردی می‌کنم.

رییس فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه باید راهکاری بیابیم که والیبال به دوران اوج خود بازگردد، تصریح کرد: پیش از المپیک ۲۰۲۱ در شرایطی که باید خود را آماده مسابقات المپیک می‌کردیم و برای آماده کردن تیم برای حضور در المپیک فرصت داشتیم، در جلسه کمیته فنی در نهایت به قرارداد با آلکنو رأی داده شد و با توتولو تیم را به مسابقات المپیک توکیو بردند. در همان زمان هم بحث این بود که برای قهرمانی آسیا سرمربی دیگری را بگذاریم که تیم را برای این تورنمنت آسیایی آماده کند.

داورزنی با بیان این‌که تیم ملی والیبال ایران در المپیک توکیو نسبت به المپیک ریو ضعیف‌تر عمل کرد و انتظارات را برآورده نکرد، ادامه داد: در آن زمان فضای عمومی این بود که فرصتی را به مربی ایرانی بدهیم تا با به‌کارگیری کادر ایرانی در قهرمانی آسیا توانمندی‌های خود را نشان دهد. هرچند حفظ سهمیه المپیک افتخاری برای کشور بود، اما عملکرد بهتری نسبت به گذشته نداشتیم. از ۵ بازیکن تیم ملی قبل و الباقی از دیگر بازیکنان استفاده کردیم و در نهایت تیم ایران در ژاپن موفق به کسب مدال طلای آسیا شد.

وی با اشاره به سرمربیگری بهروز عطایی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ گفت: حدود دو سال و اندی به بهروز عطایی و کادر ایرانی فرصت دادیم تا در تورنمنت‌های پیش رو با استفاده از ظرفیت‌ها تیم را رهبری کنند تا مسیر موفقیت والیبال ایران ادامه یابد. همه کارشناسان اذعان داشتند که حضور تیم در حال حاضر از بازی لذت کافی نمی‌بردند و انسجام کافی وجود نداشت.

رییس فدراسیون والیبال با بیان این‌که اگر به این نتیجه رسیدیم که تیم انسجام ندارد، باید حداقل فضا به شکلی پیش رود که مردم از بازی بازیکنان راضی باشند، اما دیدیم که تیم در مسابقات شاداب نبود، گفت: این شادابی چرا وجود ندارد و اشکال کجاست که آن را برطرف کنیم؟ واقع بینانه نگاه کنیم که چه اتفاقی در تیم ملی رخ داده که انتظارات مردم برآورده نمی‌شود؟ والیبال اعتباری میان مردم یافته و باید این را حفظ کنیم. مجموعه فدراسیون و خانواده والیبال هر کاری توانست برای موفقیت تیم ملی کرد. الان هم اینجا هستیم از انتخاب بازیکنان تا نحوه تمرینات و اردوهای تدارکاتی هر چه را که فکر می‌کنید، باید در این جلسه مطرح کنید تا بتوانیم این مشکل را درمان کنیم. قرار نیست کسی را محاکمه کنیم و باید تلاش کنیم از زوایای مختلف موضوع را بررسی و به راهکار بیاندیشیم.