زارعی: اهتزاز پرچم حس قشنگی داشت/ چین رقیب دیرینه والیبال ماست

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، معصومه زارعی در مراسم اهتزاز پرچم بازی های پاراآسیایی گفت: لذتبخش است که توانستیم در این مراسم شرکت کنیم. وقتی پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد حس قشنگی داشتم و به آن افتخار میکنم.
او ابراز امیدواری کرد تیم ملی والیبال نشسته بانوان بتواند عملکرد خوبی داشته باشد: امیدواریم بتوانیم آنگونه که شایسته ورزشکاران ایرانی است، عملکرد خوبی داشته باشیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته بانوان با اشاره به رقابتهایی که در پیش دارند، گفت: مسابقات والیبال نشسته از اول آبان ماه آغاز میشود که در نخستین دیدار به مصاف کره جنوبی می رویم. آخرین بازی ما هم روز پنجم آبان ماه با کشور ژاپن است. البته حریفان اصلی و دیرینه ما تیمهای چین و ژاپن هستند که آنها را به زودی شکست می دهیم.
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