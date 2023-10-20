انتقاد حامد حدادی از رئیس فدراسیون بسکتبال/انتخاب دمیر اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی ملی‌پوش سابق تیم ملی بسکتبال در مور انتخاب هاکان دمیر به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: به نظرم انتخاب این مربی در شرایط فعلی اشتباه بود. من فکر می‌کردم سرمربی خوبی باشد، بازیکنان نسل فعلی تیم ملی یک سری ایرادات دارند. مربی باید به تیم ملی می‌آمد که به این بازیکنان دفاع و بازی تیمی یاد می‌داد.

وی گفت: بسکتبال فقط حمله نیست. دفاع در تیم وجود ندارد. دوست داشتیم مربی خوبی باشد که بسکتبال را بسازد. من اگر جای داوری رئیس فدراسیون بودم قطعاً این مربی را انتخاب نمی‌کردم. با این حال این انتخاب صورت گرفته و باید از او حمایت کرد. بسکتبال دچار تغییر نسل شده و با هر مربی یک سری تنش‌ها به وجود می‌آمد.

حدادی گفت: تیم ملی چین هم بعد از تغییر نسل تا ۱۰ سال در هر مسابقه بازنده می‌شد. در حالی که آن‌ها سرمایه و بودجه زیادی داشتند. به نظرم باید به تیمی مثل چین ایراد بگیرند که با ۳۰-۴۰ میلیون دلار در سال با آن لیگ پویا نتیجه نمی‌گیرند.

وی اظهارداشت: لیگ ما شرایط خوبی ندارد البته من به امسال خوش‌بینم چون بازیکنان خارجی خوبی جذب شده است.