اعطای وام قرض الحسنه به صنایع خلاق تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، کلاهی که در پنل تامین مالی در نخستین رویداد و نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک خلاق سخن می‌گفت با تاکید بر ضرورت شرکت‌داری مدرن در حوزه صنایع خلاق گفت: شرکت‌های صنایع خلاق در حوزه های مختلف و به طور خاص، مد و پوشاک اگر می خواهند شرکت نوآوری داشته باشند، باید از سیستم تولید سنتی عبور کرده و خود را به دانش حقوقی روز مجهز کنند؛ در غیر این صورت هیچ گاه تولیدشان، منشاء اثر صادراتی نخواهد بود و برندی از آنها به خارج از کشور منتقل نخواهد شد.

وی ادامه داد: صنایع خلاقی که نوآور هستند، از یک جایی به بعد باید وارد حاکمیت شرکتی مدرن شوند و ساختار حقوقی و مالی نظام‌مند ایجاد کنند تا بتوانند حمایت نظام بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری را کسب کنند و در غیر این صورت، محکوم به شکست هستند.

عمده ترین شاخص برای گرفتن حمایت از صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، "ایده" است

آزادی، مدیر صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق هم طی سخنانی در خصوص معیار سیاست‌گذاری در صندوق ها گفت: صندوق ها همچون بانک ها تنها بر تولید تمرکز ندارند و دغدغه آنها بیشتر ناظر به بحث نوآوری است.

وی در ادامه به موضوع اولویت صندوق ها در حوزه استارتاپ ها پرداخت و گفت: استفاده از "هوش مصنوعی" برای طراحی و تحلیل داده از جمله این اولویت هاست. همچنین" تبلیغات" که البته این روزها اینفلوئنسرها در حوزه تبلیغات گوی سبقت را از دیگران ربوده اند و "استفاده از مواد بازیافتنی" از دیگر اولویت‌های صندوق است.

آزادی با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق تا به حال قراردادی در حوزه پوشاک نداشته به سازوکار تائیدیه گرفتن یک ایده خلاق در صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق پرداخت و گفت: اولین مرحله، ارائه پروپوزال اولیه و سابقه فعالیت است، در ادامه موارد دیگری همچون تفاوت محصول با نمونه های مشابه و در واقع مزیت محصول اهمیت می یابد و نهایتا امکان سنجی بازار، مرحله آخری است که در بررسی ایده در صندوق طی می‌شود.

وی در عین حال، عمده ترین شاخص برای جلب حمایت از صندوق های پژوهش و فناوری را خود "ایده" - بدین معنا که بتواند در بازار رشد کند - عنوان کرد و گفت: شاخص مهم دیگری که در ارزیابی ایده‌ها در صندوق‌ مبنا قرار می‌گیرد، وضعیت تیم کاری اجرای ایده است.

حمایت صندوق پژوهش و فناوری البرز از ایده های خلاقی که بازار دارند

آقا صفری، مسئول سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری البرز هم در بحث خود بر اهمیت توجه صنایع خلاق به بازار محصول شان تاکید کرد و گفت: قبل از اجرایی شدن هر ایده ای باید به بازار آن توجه کرد و "فرهنگ" یک جامعه یکی از المان هایی است که می تواند معیاری برای شناخت بازار یا به عبارتی علاقه مصرفی مردم باشد. وی با بیان اینکه تا به حال در حوزه پوشاک، قراردادی نداشته اند، تاکید کرد: صندوق پژوهش و فناوری البرز از صنایع خلاقی که بازار داشته باشند حتی اگر در حد ایده باشند، حمایت می کند.

آقا صفری در پایان در خصوص چگونگی حمایت صندوق البرز گفت: ایده شتابدهی می شود، نمونه اولیه طراحی شده و سرمایه گذاری و ورود به بازار کلید می خورد. نخستین رویداد و نمایشگاه بین المللی مد و پوشاک خلاق به همت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ۲۵ و ۲۶ مهرماه در خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار شد.