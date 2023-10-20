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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۷

تجمع کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حمایت از مردم غزه

تجمع کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حمایت از مردم غزه

مشهد- کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تجمعی اقدامات هولناک رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم، زنان و کودکان مظلوم و بی‌دفاع فلسطینی را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح جمعه کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تجمعی اقدامات هولناک رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم شجاع، زنان و کودکان مظلوم و بی‌دفاع فلسطینی را محکوم کردند.

پزشکان، کادر پرستاری و دیگر کارکنان بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همراه رؤسا، مسئولان این مراکز با تجمع در محوطه بیمارستان‌ها جنایات روزهای اخیر رژیم سفاک صهیونیستی علیه مردم شجاع، زنان و کودکان مظلوم و بی‌دفاع فلسطینی به ویژه حمله به بیمارستان معمدانی و به شهادت رساندن کادر درمان و صدها تن از مردم مظلوم غزه را محکوم کردند.

افراد حاضر در این تجمع با شعار مرگ بر اسراییل، خشم خود را به جنایات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی ابراز کردند.

کد مطلب 5916731

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