دریافت 5 MB کد مطلب 5917360 https://mehrnews.com/x33jyt ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹ کد مطلب 5917360 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹ اعتراض یک شهروند مصری به جانبداری خبرنگار CNN تصاویری از اعتراض یک شهروند مصری به جانبداری خبرنگار CNN در در گذرگاه رفح را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بازیگران هالیوودی خواستار آتش بس در غزه شدند/ شفقت غالب شود لرزشهای بیامان کودکان فلسطینی آغاز کورس داغ کنسرتها در آبان/ طرح نکاتی که نباید فراموش شوند قدرتنمایی پوشالی صهیونیستها در کرانه باختری/ تداوم بازداشتهای گسترده آغاز گفتوگوی آمریکا و اسرائیل درباره تشکیل دولت موقت در غزه برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی خبرنگار مصر
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