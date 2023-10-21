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کد مطلب 5917360
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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

اعتراض یک شهروند مصری به جانب‌داری خبرنگار CNN

اعتراض یک شهروند مصری به جانب‌داری خبرنگار CNN

تصاویری از اعتراض یک شهروند مصری به جانب‌داری خبرنگار CNN در در گذرگاه رفح را مشاهده می‌کنید.

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