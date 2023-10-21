به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروهها و هنرمندان فعال حوزه موسیقی در بخش مختلف، خود را در حالی برای برگزاری کنسرت تهران و شهرستانها آماده میکنند که طی روزهای اخیر در کنار استقبال مخاطبان، موضوع کیفیت برگزاری کنسرتها و بحث داغ پلی بک همچنان به عنوان یکی از موضوعات اصلی اجراهای زنده بین اهالی رسانه و منتقدان مطرح میشود. مسیری که در صورت سرعت گسترش میتواند تبدیل به یکی چالشهای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و عرصه محصولات موسیقایی کشورمان شود.
آنچه تهیهکنندگان، برگزارکنندگان، خوانندگان، نوازندگان و رهبران ارکستر گروههای موسیقی میتوانند در این شرایط به آن توجه کنند، موضوع احترام به مخاطب و هزینه گرانبهایی است که آنها برای حضور در کنسرتهای موسیقی میپردازند و در ازای این هزینه انتظاری جز ارائه کیفیت مطلوب و خوانش و اجرای زنده ندارند. چارچوبی که در این ماهها با توجه به استقبال خوب مخاطبان با انتقاداتی مواجه شده و میبایست برای برون رفت از این شرایط چارهای اندیشید.
درباره آنچه «پلی بک» نامیده میشود، شرایط متفاوتی وجود دارد که برخی از گروهها و هنرمندان آن را با «فضاسازی» اشتباه گرفته اند. فرآیندی که کنکاش و نظارت بر آن امری بسیار تخصصی است و میبایست توسط مراجع نظارتی و کیفی کنسرتها روی این موضوع تمرکز بیشتری شود. این مساله باعث شده تلاش بسیاری از گروهها و خوانندگانی که با سخت کوشی و وجدان کاری درصدد برگزاری کنسرت هستند، تحت تأثیر قرار گیرد و موجب شود تا این فرآیند در آتش ندانم کاری تعداد انگشت شماری از گروهها و هنرمندان خطاکار بسوزد.
به هر ترتیب برنامه کنسرتهای موسیقی در آبان ماه سال ۱۴۰۲ در شرایطی بر اساس اسامی مندرج در سامانههای رسمی فروش بلیت کشور، اعلام شد که امید میرود گروهها و هنرمندان فعال این عرصه به ویژه در حوزه موسیقی پاپ با کیفیت بهتری نسبت به ارائه آثار پرطرفدارشان در کورس داغ کنسرتهای پاییزی اقدام کنند.
کنسرتهای آبان ماه از این قرار هستند:
*شنبه ۲۹ مهر
- کنسرت امیرآزادی - فرهنگسرای ارسباران - ساعت ۲۰
- کنسرت کسری زاهدی - تالار رادین شبستر - ساعت ۲۱
- کنسرت آرون افشار - تالار وحدت ارومیه - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرن گروه ماکان - سالن هلال زاهدان - ساعتهای ۱۹ و ۲۱:۳۰
- کنسرت رضا صادقی - سالن حافظ شیراز - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت آرمین زارعی - سالن شهید آوینی بندرعباس - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت حمید هیراد و راغب - مرکز همایشهای برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۲
- کنسرت مجید رضوی - سالن میلاد نمایشگاه بین المللی - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
* یکشنبه ۳۰ مهر
- کنسرت حمید هیراد - سالنی سیتی سنتر اصفهان - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
کنسرت حجت اشرف زاده - سالن میزبان بابلسر - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت اشوان - رویال هال اسپیناس - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت مجید رضوی - مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا همدان - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت علیرضا طلیسچی - مرکز همایشهای برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت گرشا رضایی - تالار زمرد قروه - ساعت ۱۹
- کنسرت بهنام بانی - سالن اکومال کرج - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت مسعود صادقلو - آمفی تئاتر فنی و حرفهای ایلام - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت معین زندی - سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
* دوشنبه ۱ آبان
- کنسرت پرواز همای - سالن حافظ کرج - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت بابک جهانبخش - سالن ارشاد گنبدکاوس - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت راغب - سالن فخرالدین اسعد گرگانی گرگان - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت علی یاسینی - سالن اریکه آریایی آمل - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت گروه ماکان - تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت میثم ابراهیمی - مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل - ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
* سه شنبه ۲ آبان
- کنسرت پرواز همای - سالن حافظ کرج - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت گروه ماکان - تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت حامیم - ساان میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت بهنام بانی - سالن هال مریم کیش - ساعت ۲۳:۵۵
- کنسرت راغب - سالن فخرالدین اسعد گرگانی گرگان - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت علی یاسینی - سالن اریکه آریایی آمل - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
*پنجشنبه ۴ آبان
- کنسرت مجید رضوی - هال مریم کیش - ساعت ۲۳:۵۹
*جمعه ۵ آبان
- کنسرت فرج علیپور - سالن حافظ کرج - ساعتهای ۱۸ و ۲۲
- کنسرت ویژه بانوان گروه نهال به سرپرستی لیلا نجفی - تالار وحدت - ساعت ۱۴
- کنسرت معین زندی - سالن امپراتور سلماس - ساعت ۲۱:۳۰
- کنسرت فرزاد فرزین - مرکز همایشهای بین المللی تبریز - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت حامیم - هال مریم کیش - ساعت ۲۳:۵۵
*شنبه ۶ آبان
- کنسرت معین زندی - سالن همیشه بهار خوی - ساعت ۲۱:۳۰
- کنسرت گروه ماکان - سالن آمفی تئاتر فدک اردبیل - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت علی یاسینی - سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
* یکشنبه ۷ آبان
- کنسرت روزبه بمانی - رویال هال اسپیناس تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت حامیم - تالار شهید اوینی بندرعباس - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت علی یاسینی - سینما فلسطین بروجرد - ساعتهای ۱۹ و ۲۱
- کنسرت معین زندی - سالن جردن نقده - ساعت ۲۱:۳۰
- کنسرت رستاک حلاج - سالن میلاد نمایشگاه بین المللی - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت مجیدرضوی - مرکزهمایش های برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
* دوشنبه ۸ آبان
- کنسرت رضا بهرام - رویال هال اسپیناس - ساعتهای ۱۸:۴۵ و ۲۱:۴۵
- کنسرت سینا شعبانخانی - مرکز همایشهای برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت مسعود صادقلو - سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت حامیم - تالار شهید اوینی بندرعباس - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت مجید رضوی - سالن همایشهای خاوران تبریز - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
* سه شنبه ۹ آبان
- کنسرت معین زندی - یادمان مصدومان شیمایی سردشت - ساعتهای ۱۹ و ۲۱:۳۰
- کنسرت مجید رضوی - سالن همایشهای خاوران تبریز - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت احمدرضا شهریاری - مرکز همایشهای برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
* چهارشنبه ۱۰ آبان
- کنسرت رحیم شهریاری - سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت معین زندی - تالار وحدت مهاباد - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت مجید رضوی - سالن همایشهای خاوران تبریز - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
* پنجشنبه ۱۱ آبان
- کنسرت مهدی احمدوند - سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت مجید رضوی - هال مریم کیش - ساعت ۲۳:۵۹
- کنسرت معین زندی - سالن شهید سلیمانی بوکان - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت علی یاسینی - سالن همایشهای خاوران تبریز - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۲
* جمعه ۱۲ آبان
- کنسرت فرزاد فرزین - رویال هال اسپیناس تهران - ساعتهای ۱۸:۴۵ و ۲۱:۴۵
- کنسرت رضا صادقی - هال مریم کیش - ساعت ۲۳:۵۹
- کنسرت علی یاسینی - سالن همایشهای خاوران تبریز - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۲
* شنبه ۱۳ آبان
- کنسرت علی یاسینی - سالن همایشهای خاوران تبریز - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۲
- کنسرت سیامک عباسی - مرکز همایشهای برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
* یکشنبه ۱۴ آبان
- کنسرت رضا صادقی - سالن شهید آوینی بندرعباس - ساعت عای ۱۹ و ۲۲
* دوشنبه ۱۵ آبان
- کنسرت آرون افشار - مرکز همایشهای برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
- کنسرت معین زندی - سالن همایشهای خاوران تبریز - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت رضا صادقی - سالن شهید آوینی بندرعباس - ساعت عای ۱۹ و ۲۲
* سه شنبه ۱۶ آبان
- کنسرت علیرضا پوراستاد - مرکز همایشهای برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
* چهارشنبه ۱۷ آبان
- کنسرت امین بانی - سالن شهید آوینی بندرعباس - ساعت ۲۲
* جمعه ۱۹ آبان
- کنسرت داود آزاد - تالار وحدت - ساعت ۲۱:۳۰
- کنسرت علی عبدالمالکی - مرکز همایشهای برج میلاد تهران - ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت ویژه بانوان گروه «نوشه» - تالار وحدت - ساعت ۱۴
* دوشنبه ۲۲ آبان
- کنسرت سالار عقیلی - سالن آرتامهر فیروزکوه - ساعتهای ۱۸ و ۲۱
* شنبه ۲۷ آبان
- کنسرت رضا بهرام - مرکز همایشهای بین المللی تبریز - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
* یکشنبه ۲۸ آبان
- کنسرت رضا بهرام - مرکز همایشهای بین المللی تبریز - ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
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