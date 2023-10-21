مشکل افغانستان و خاورمیانه اقتصاد نیست فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معرفی و نقد کتاب کابل ۱۴۰۰ نوشته تقی اخلاقی عصر پنجشنبه ۲۷ مهر با حضور رضا امیرخانی نویسنده، اسماعیل امینی شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی، سعید دمیرچی فعال فرهنگی حوزه افغانستان، آرمان امیری روابط عمومی انتشارات برج، علیرضا محبی مدیر بخش کتاب باغ کتاب تهران و جمعی از علاقمندان حوزه کتاب به ویژه ادبیات افغانستان در شهر کتاب بهمن برگزار شد.

تقی اخلاقی نویسنده کتاب کابل ۱۴۰۰ به دلیل حضور در افغانستان، در جلسه حضور پیدا نکرد و به صورت مجازی به بیان سخنانی پرداخت و درباره درباره دغدغه اش درباره کشور افغانستان مخصوصاً در بخش فرهنگ سخن گفت.

در ادامه جلسه رضا امیرخانی نویسنده به تعریف و توضیح کتاب پرداخت و گفت: قلم نویسنده در این کتاب بسیار روان بوده و او به جا و به اندازه از لغات افغانستانی استفاده کرده است. خط داستانی کتاب هم قابل قبول و جذاب بود، اما گاه خشونت‌های قید شده در کتاب اضافی بود و جایگاهی نداشت.

اسماعیل امینی شاعر نیز به توضیحاتی در باب فرهنگ افغانستان پرداخت و گفت: مشکلات موجود در افغانستان و کشورهای خاورمیانه در وهله اول اقتصاد نیست، بلکه فرهنگ و نوع دیدگاه‌های عامه است که در سال‌های طولانی به وجود آمده و در باور اکثریت مردم قبول شده است.

در ادامه سعید دمیرچی فعال فرهنگی حوزه افغانستان توضیحاتی درباره عادات و باورهای این کشور ارائه کرد.