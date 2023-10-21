انتقاد سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان از میزبانی چین

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛ آزاده معینی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان بعد از پیروزی شاگردانش برابر لائوس گفت: بازی نسبتا راحتی برابر لائوس داشتیم و توانستیم بعد از دو بازی سخت با اختلاف خوبی برابر لائوس پیروز شویم از طرفی با این نتیجه کمی فشار از روی تیم برداشته شد.

وی به دو مسابقه شاگردانش در سالن تمرینی اشاره کرد و افزود: این مجموعه ورزشی یک سالن اصلی و دو سالن فرعی دارد که ما دو بازی خود را در این سالن انجام دادیم که مثل سالن اصلی استاندارد نبود. به هر روی میزبانی مسابقات خوب بود اما برگزاری مسابقات در این سالن نقطه ضعف چینی ها بود.

سرمربی تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان اضافه کرد: به دلیل بازی در سالن تمرینی مسابقات بسکتبال با ویلچر در آنالیز مسابقات مشکل داشتیم چون نحوه فیلمبرداری به گونه ای بود که نصف فیلم بازی را در اختیار نداشتیم.

وی درخصوص شکست تیم بانوان در دو بازی نخست اظهار کرد: ما ژاپن و تایلند را حریف اصلی خود می دانستیم اما ژاپن حریف قدرتمندی است. از طرفی بازی اول پیچیدگی های خاص خودش را دارد که ما با ژاپن بازی داشتیم. با این شرایط ما از هر دو طرف مشکل داشتیم هم بازی نخست که پیچیده بود و هم رقابت با حریف قدرتمند ژاپن که کارمان را سخت کرد.

معینی یادآور شد: به هر حال بازی تمام شده و ما سعی می کنیم در هر بازی روی همان مسابقه تمرکز کنیم.

وی ضمن اشاره به استرس شاگردانش برابر تیم تایلند ابراز امیدواری کرد بتوانند عنوان سوم را کسب کنند و ادامه داد: فشردگی دو بازی نخست باعث شد که فشار و استرس روی بازیکنان زیاد باشد اما خدا را شکر مقابل تایلند با اختلاف زیادی نباختیم و امیدواریم در سه بازی بعد جبران کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان افزود: بازی چهارم ما با کامبوج است که باید حتما برنده مسابقه باشیم. چین هم میزبان است و از شرایط میزبانی برخوردار است اما سعی می کنیم بازی خوبی ارائه دهیم.