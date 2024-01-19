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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۷:۲۸

فردا شنبه؛

نشست شعرخوانی «بمب بادکنک نیست» برگزار می شود

نشست شعرخوانی «بمب بادکنک نیست» برگزار می شود

نشست شعر خوانی «بمب بادکنک نیست» در حمایت از کودکان غزه و گرامیداشت شهدای کرمان شنبه ۳۰ دی در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شعر خوانی «بمب بادکنک نیست» و اختتامیه مسابقه «دوست فلسطینی من» در حمایت از کودکان غزه و گرامیداشت شهدای کرمان فردا شنبه ۳۰ دی در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

این نشست با حضور شاعرانی چون علیرضا قزوه، جواد محقق، محمود پوروهاب، بابک نیک‌طلب، سعید بیابانکی، حمید هنرجو، مریم اسلامی، کبرا بابایی، کمال شفیعی، حبیب نظاری، مریم زندی، اکرم سادات هاشم‌پور، مجتبی حاذق، میلاد عرفان‌پور و احمد میرزاده همراه است.

برنامه مذکور فردا شنبه ۳۰ دی از ساعت ۱۵ در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.

کد مطلب 5997947

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