قرارداد صادرات خودرو به روسیه و بلاروس منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفری در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا و آ سه آن از جمله کشورها و مناطق هدف صادراتی ما هستند که وزارت امور خارجه تلاش زیادی را برای برقراری تجارت با آنها انجام داده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه افزود: برخی از این کشورها اصلاً علاقهمند به تجارت با ما نبودند، ولی با تلاش ما این کشورها در تجارت همسوی ما شدهاند.
وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت خارجی گام برمیداریم، گفت: باید به این نکته توجه داشت که ارزآوری فقط از ناحیه صادرات کالا نیست، بلکه میتواند از ناحیه انتقال تکنولوژی و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز صورت گیرد.
صفری افزود: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ما نیز بسیار کار را آگاهانه دنبال میکنند و طی دو الی سه ماه گذشته پروژههای خوبی در کشورهای آسیایی و آفریقایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی جذب کردهاند که وزارت خارجه نیز در کنار آنها قرار دارد.
وی با بیان اینکه در بحث صادرات محصولات دانشبنیان تلاشهای بسیاری را انجام میدهیم، گفت: در کشورهای آمریکای لاتین یک پروژه صادراتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلاری صادرات محصولات دانشبنیان را داریم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اضافه کرد: در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز یکی از اهداف ما کشورهای مشترک المنافع آسیای مرکزی CIS است که در یکی از این کشورها شبکه انتقال گاز، پمپاستیشن و مونیتور کردن آن را ایجاد کردهایم که صادرات آن به ۱.۲ میلیارد دلار هم در آینده خواهد رسید. همچنین در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی به حوزه کشورهای شانگهای و بریکس نیز آمادگی داریم.
وی با اشاره به اهمیت ترانزیت در حوزه ارزآوری برای کشور بیان کرد: البته در این حوزه نیز تعرفهها باید هماهنگ باشد، لذا وزارت امور خارجه در کنار وزارت راه و شهرسازی برای اینکه تعرفهها را در این حوزه به صفر برساند تلاشهای زیادی را انجام داده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه پیوستن به شانگهای و بریکس میتواند امکانات جدید صادراتی برای ما فراهم آورد، گفت: در بریکس بانکی وجود دارد که بانک مرکزی ما تلاش کرده تا سهم آن را بخرد فلذا وقتی سهامدار آن بانک شویم از امکانات وام آن برای صادرات در بخش خدمات فنی مهندسی نیز میتوانیم استفاده کنیم.
علی آبادی ادامه داد: همچنین امکان جدیدی برای صدور خدمات فنی و مهندسی با استفاده از ظرفیت بانک توسعه اسلامی نیز ایجاد شده که با رفع بدهیهای این بانک امکانات جدید در این بخش فراهم میشود.
وی افزود: همچنین تلاشهای بسیار زیادی برای صادرات خودرو به کشورهای هدف صادراتی از جمله روسیه و روسیه سفید (بلاروس) انجام و قراردادهای بسیار خوبی در این زمینه منعقد شده است. ایرانخودرو نیز در این زمینه کارهایی را انجام میدهد و به جلو برده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: از سوی قطعهسازان نیز تلاش میشود تا صادرات به کشورهای آمریکای لاتین، آفریقایی و آسیای میانه CIS انجام شود.
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