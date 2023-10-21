افزایش شمار شهدای فلسطینی به ۴۳۸۵ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه در تازه‌ترین آمار اعلام کرد که آمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به ۴۳۸۵ نفر افزایش یافته که از این تعداد ۱۷۵۶ نفر از انها کودک و ۹۷۶ نفر هم زن هستند.

۱۳۵۶۱ نفر در حملات مداوم جنگنده‌های رژیم مجروح شدند.

بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ۷۰ درصد قربانیان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.