جامعه بین المللی ناتوان است/ حملات علیه غزه باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «فیصل بن فرحان» وزیرخارجه عربستان در نشست قاهره تاکید کرد: جامعه بین المللی ناتوان است و ما از آنها می‌خواهیم اسرائیل را به توقف عملیات نظامی علیه غزه، ملزم کنند.

وی افزود: بار دیگر بر مخالفت قاطع با نقض قوانین بین‌المللی تاکید می‌کنیم. حمله به غیرنظامیان را محکوم کرده و خواستار ملزم نمودن اسرائیل به رعایت قوانین بین‌الملل هستیم.

وزیرخارجه عربستان سعودی افزود: تلاش برای کوچاندن اجباری فلسطینیان را قویاً محکوم می‌کنیم.خواستار اعمال فشار جامعه جهانی بر اسرائیل جهت پایان دادن به محاصره غزه هستیم. اولویت اصلی ما توقف حملات نظامی علیه غزه است.