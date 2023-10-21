درخشش بانوان ووشوکار قم با کسب ۴۰ مدال در مسابقات قهرمانی کشور

جواد محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات ووشو قهرمانی زنان کشور در حالی خاتمه یافت که نمایندگان استان قم از این رقابت ها ۴۰ مدال رنگارنگ کسب کردند.
رییس هیات جودو استان قم افزود: این رقابت ها در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سبک لی چوان با حضور ۳۵۰ ورزشکار از ۱۷ استان از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه در کرمانشاه برگزار شد.
وی بیان کرد: تیم استان قم در این مسابقات موفق به کسب ۱۴ مدال طلا، ۱۰ مدال نقره و ۱۶ مدال برنز شد.
وی ابراز داشت: در این مسابقات فاطمه سلیمانی بعنوان مربی ساندا و مینو حاصلی بعنوان مربی تالو تیم استان قم را همراهی کردند.
رییس هیات جودو استان قم افزود: الهام جلیلی و بتول السادات رفیعی پور داور ساندا و تالو استان قم نیز در این رقابت ها قضاوت کردند.
محمدزاده اسامی مدال آوران تیم قم در این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:
رده سنی نونهالان:
زینب سادات طباطبایی - برنز
مهرانا شجری - یک طلا و یک نقره
عارفه غفوری - یک نقره و یک برنز
ملینا محمود آبادی - ۲ طلا
سارا محمدی - ۲ نقره
فاطمه حسینی - ۲ طلا
زهرا میرزایی - یک طلا
غزل همافردارابی - یک برنز
رده سنی نوجوانان:
فاطمه زهرا میری - ۲ طلا
فاطمه رضایی - ۲ برنز
نیایش قمری - یک نقره و یک برنز
هما ابراهیمی - ۲ برنز
یلدا ملک محمدی - ۲ برنز
نیایش جعفری - یک طلا و یک نقره
رده سنی جوانان:
فاطمه نوبهاری - یک نقره
ثنا ایلکی - ۲ طلا
زینب کدیور - ۲ طلا
مهدیس رستمی - ۲ نقره
زهرا قاسمی - ۲ برنز
ملیکا یوسفی - ۲ برنز
الهه کاظمی - یک برنز
رده سنی بزرگسالان:
صبا حسین زاده - یک نقره
فاطمه غفوری - یک طلا
نازنین وثیقی - یک برنز
ریحانه سلمانپور - یک برنز
مریم دستجانی فراهانی - یک برنز
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