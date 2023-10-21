درخشش بانوان ووشوکار قم با کسب ۴۰ مدال در مسابقات قهرمانی کشور

جواد محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات ووشو قهرمانی زنان کشور در حالی خاتمه یافت که نمایندگان استان قم از این رقابت ها ۴۰ مدال رنگارنگ کسب کردند.

رییس هیات جودو استان قم افزود: این رقابت ها در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سبک لی چوان با حضور ۳۵۰ ورزشکار از ۱۷ استان از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه در کرمانشاه برگزار شد.

وی بیان کرد: تیم استان قم در این مسابقات موفق به کسب ۱۴ مدال طلا، ۱۰ مدال نقره و ۱۶ مدال برنز شد.

وی ابراز داشت: در این مسابقات فاطمه سلیمانی بعنوان مربی ساندا و مینو حاصلی بعنوان مربی تالو تیم استان قم را همراهی کردند.

رییس هیات جودو استان قم افزود: الهام جلیلی و بتول السادات رفیعی پور داور ساندا و تالو استان قم نیز در این رقابت ها قضاوت کردند.

محمدزاده اسامی مدال آوران تیم قم در این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

رده سنی نونهالان:

زینب سادات طباطبایی - برنز

مهرانا شجری - یک طلا و یک نقره

عارفه غفوری - یک نقره و یک برنز

ملینا محمود آبادی - ۲ طلا

سارا محمدی - ۲ نقره

فاطمه حسینی - ۲ طلا

زهرا میرزایی - یک طلا

غزل همافردارابی - یک برنز

رده سنی نوجوانان:

فاطمه زهرا میری - ۲ طلا

فاطمه رضایی - ۲ برنز

نیایش قمری - یک نقره و یک برنز

هما ابراهیمی - ۲ برنز

یلدا ملک محمدی - ۲ برنز

نیایش جعفری - یک طلا و یک نقره

رده سنی جوانان:

فاطمه نوبهاری - یک نقره

ثنا ایلکی - ۲ طلا

زینب کدیور - ۲ طلا

مهدیس رستمی - ۲ نقره

زهرا قاسمی - ۲ برنز

ملیکا یوسفی - ۲ برنز

الهه کاظمی - یک برنز

رده سنی بزرگسالان:

صبا حسین زاده - یک نقره

فاطمه غفوری - یک طلا

نازنین وثیقی - یک برنز

ریحانه سلمانپور - یک برنز

مریم دستجانی فراهانی - یک برنز