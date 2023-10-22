به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اخلاق سینمایی: کندوکاو در تجربه اخلاقی به واسطه فیلم» نوشته رابرت سینربرینک به تازگی با ترجمه آرش حسن پور و هدیه رستمی توسط نشر لگا منتشر و روانه بازار نشر شده است.
فیلمها چگونه مضامین و موضوعاتِ اخلاقی را تداعی کرده و آنها را بیان میکنند؟ درگیری عاطفی ما در این روند چه نقشی را ایفا میکند؟ چه چیزی قدرت زیباییشناختی سینما را از منظر اخلاقی درخور توجه میکند؟ آیا فیلمها میتوانند «اخلاق را تحقق بخشند»؟ کتاب اخلاق سینمایی: کندوکاو در تجربه اخلاقی به واسطه فیلم با بررسی و کنکاش حولِ ایده سینما بهعنوان مدیومی از تجربه اخلاقی که یارایِ رقم زدنِ درگیری عاطفی و تفکر فلسفی را دارد؛ به این سوالات میپردازد.
رابرت سینربرینک با شیوهای روشن، رویکردهای فلسفیِ کلیدی اخلاق در نظریه و فلسفه فیلم معاصر را با استفاده از مطالعات موردی اخلاق سینمایی در ژانرها، سبکها و سنتهای مختلفِ فیلم، بررسی میکند.
سینربرینک در مقدمه کتاب نوشته است:
این ایده که سینما میتواند اخلاقی باشد (و نه صرفاً فریبکارانه) چندان حرف تازهای نیست. درواقع، برای بسیاری از نظریهپردازان روشن بود که سینما میتواند «تجربههای ذهنی» پُرمایهای را در رابطه با نظریههای فلسفیاخلاقی در زمینههای مختلف به دست دهد (وارتنبرگ، ۲۰۰۷). بااینحال، آنچه میخواستم درک کنم این ایده بود که سینما همچنین دارای ظرفیت بیان و رقمزدن تجربه اخلاقی با استفاده از ابزارهای سینمایی است، تجربهای که ما را دعوت به تأمل فلسفی میکند و میتواند با آن تکمیل شود. بهاینترتیب، سینما و فلسفه میتوانند بهعنوان شرکایی همتراز در یک گفتوگوی فرهنگی مستمر با هم ارتباط برقرار کنند؛ گفتوگویی که انتظار میرود فیلم، بزرگترین فرم هنری محبوب عصر ما را با فلسفه مجدداً پیوند دهد.
این رویه فکری قابلاحترام اما به حاشیه راندهشده است که نیاز به برقراری مجدد رابطه با امر روزمره را گوشزد میکند؛ چراکه به نظر من «فلسفه»، به همان اندازه و گاهی بیشتر، در فیلمهای خاصی ظهور مییابد تا در بسیاری از کنفرانسهای دانشگاهی و مباحثات فکری، بهشرط آنکه نسبت به فلسفه و سهم فرهنگی آن در جستوجوی معنا و ارزش در زندگی روزمره، دید کافی داشته باشیم. سرانجام، این تجربه من از فیلمهای معاصر بود که باعث درگیری من با مقوله اخلاق سینمایی شد؛ گرایشی دگرباره به مسائل اخلاقی و سیاسی که در فیلمهای هیجانانگیزی بسیار مشهود است که هرساله در سراسر جهان در فرهنگها و جریانهای مختلف سینمایی اکران میشود.
این کتاب با ۲۶۷ صفحه و قیمت ۲۱۸ هزار تومان عرضه شده است.
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