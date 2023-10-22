۶۵ داوطلب انتخابات مجلس در قم ثبت نام خود را نهایی کردند

عباس ذاکرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ۸۶۶ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله پیش ثبت نام از قم ثبت نام کردند که پس از بررسی های انجام شده ۶۵۹ نفر کد رهگیری دریافت کردند.

فرماندار قم بیان داشت: داوطلبان تا روز سوم آبان ماه فرصت دارند از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ از طریق درگاه وزارت کشور به صورت غیر حضوری ثبت نام خود را در این مرحله انجام دهند.

ذاکریان عنوان داشت: ۶۵ از داوطلبان در قم تاکنون توانستند ثبت نام خود را انجام دهند و از سایر داوطلبان درخواست می‌شود ثبت نام خود را به روز پایانی موکول نکنند.

وی افزود: ثبت نام متقاضیان از ۲۷ مهرماه آغاز شده و تا سوم آبان ماه به مدت ۷ روز ادامه دارد.

وی ابراز داشت: داوطلبان باید با همان شماره همراهی که در ثبت نام اولیه وارد کردند به سامانه ثبت نام نهایی ورود کنند و پس از دریافت کد، کاربرگ های تعبیه شده که بیش از ۲۰ فرم است را تکمیل و مدارک و گواهینامه های لازم را بارگذاری و ثبت نام خود را نهایی کنند.