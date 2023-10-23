نوسانات فشارخون به سلامت قلب و مغز آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان استرالیایی گزارش دادند که فراز و نشیب در عرض ۲۴ ساعت یا حتی طی چند روز یا هفته در فشار خون، با اختلال در تفکر مرتبط است.

تغییرات بیشتر در فشار خون سیستولیک که عدد بالا در زمان خوانش است، با سفت شدن شریان‌ها همراه است که با بیماری قلبی مرتبط است.

«داریا گاتریج»، نویسنده اصلی از آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی پیری و اختلالات شناختی دانشگاه استرالیای جنوبی، گفت: «درمان‌های بالینی بر فشار خون بالا تمرکز می‌کنند، در حالی که نوسان‌های فشار خون را نادیده می‌گیرند.»

گاتریج در ادامه افزود: «فشار خون می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف - کوتاه و طولانی- در نوسان باشد و به نظر می‌رسد که این روند خطر ابتلاء به زوال عقل و مشکل در سلامت عروق خونی را افزایش می‌دهد.»

محققان این موضوع را روی ۷۰ سالمند سالم ۶۰ تا ۸۰ ساله که هیچ نشانه‌ای از زوال عقل یا اختلال تفکر نداشتند، مورد مطالعه قرار دادند. این تیم فشار خون شرکت کنندگان را کنترل کرد، آزمایش شناختی از آنها بعمل آورد و سفتی شریان در مغز و شریان‌های آنها را اندازه‌گیری کرد.

گاتریج گفت: «ما متوجه شدیم که تغییرات فشار خون بالاتر در یک روز و همچنین در طول روز با کاهش عملکرد شناختی مرتبط است. ما همچنین دریافتیم که تغییرات فشار خون در فشارخون سیستولیک با سفتی عروق خونی بالاتر در شریان‌ها مرتبط است.»

او گفت: «این نتایج نشان می‌دهد که انواع مختلف تغییرپذیری فشارخون احتمالاً مکانیسم‌های بیولوژیکی زیربنایی متفاوتی را منعکس می‌کند، و تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک هر دو برای عملکرد شناختی در افراد مسن‌تر مهم هستند.»

به گفته محققان، تغییر فشار خون به طور بالقوه می‌تواند به عنوان یک نشانگر بالینی اولیه یا هدف درمانی برای اختلال تفکر باشد.