بمباران کلیساهای غزه بعد از حمله به مساجد توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شاهدان عینی در گفت و گو با شبکه الاقصی اعلام کردند که در بمباران یکی از ساختمان‌های کلیسای ارتدوکس در غزه، افراد زیادی شهید و مجروح شدند و بیش از ۲۰۰ نفر دیگر در داخل این ساختمان گرفتار شدند.

نگهبان این کلیسا گفته که بیش از ۴۰۰ پناهنده مسیحی و مسلمان در داخل آن حضور داشتند.

یک جوان مسیحی فلسطینی در غزه با غم جانکاهی فریاد می‌زند که «ما را بمباران کردند. هیچ جایی در غزه نیست که به آنجا برویم و در امان باشیم.»

این جوان مسیحی از بمباران ساختمان کلیسای روم ارتدوکس غزه جان سالم به در برده است.

ارتش صهیونیستی این کلیسا در غزه را بمباران کرد. اخیراً صدها مسیحی ساکن غزه و همچنین شهروندان دیگری به گمان اینکه ممکن است در کلیساها در امان خواهند بود، به این اماکن دینی پناه برده بودند.

رژیم صهیونیستی با بمباران این کلیسا و همچنین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تاکید می‌کند که هیچ جایی در نوار غزه از حملاتش در امان نخواهد بود.

کلیسای بمباران شده در غزه، سومین کلیسای قدیمی در جهان است. منابع فلسطینی اعلام کردند که کلیسای «سن پورفیریوس» در شهر غزه که امشب توسط جنگنده‌های اسرائیلی بمباران شد و یکی از ساختمان‌های آن فرو ریخت، سومین کلیسای قدیمی در جهان است.

کلیسای ارتدوکس روم قدس با صدور بیانیه‌ای بمباران کلیسایش در غزه را محکوم و تاکید کرد به شدت اقدام اسرائیل در بمباران کلیسایمان در غزه را محکوم می‌کنیم.

کلیسای ارتدوکس روم قدس افزوده است که بمباران کلیساها و نهادهای وابسته که به سرپناهی برای مردم بی‌دفاع غزه تبدیل شده است، جنایت جنگی است.

به گفته کلیسای ارتدوکس روم قدس، اخیراً صدها مسیحی ساکن غزه و همچنین شهروندان دیگری به گمان اینکه ممکن است کلیساها جای مناسبی برای پناه گرفتن از شدت بمباران‌ها باشد، به این اماکن دینی پناه برده بودند و رژیم صهیونیستی با بمباران این کلیسا و همچنین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تاکید می‌کند که هیچ جایی در نوار غزه از حملاتش در امان نخواهد بود.

حماس نیز از جامعه جهانی و شورای جهانی کلیساها خواست که حمله به این کلیسا و بیمارستان معمدانی قویاً محکوم شود. حماس افزود که بمباران کلیسای پورفیریوس در غزه، جنایت علیه ادیان و غیرنظامیان بی‌سرپناه است.

دو روز پیش نیز، شورای جهانی کلیساها به بمباران بیمارستان معمدانی در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده و اعلام کرده بود که به موجب قوانین بین‌الملل یک جنایت جنگی است.

این شورا طی بیانیه‌ای از جامعه بین‌الملل خواست رژیم صهیونیستی را به خاطر ارتکاب این جنایت و کشتار غیرنظامیان در غزه مجازات کند.

این بیانیه می‌افزاید که این حمله کاملاً بی‌معنی و غیرقابل توجیه است، چرا که یک بیمارستان و مکانی که متعلق به کلیسا بوده و صدها بیمار و خانواده بی‌سرپناه در آن نگهداری می‌شدند، هدف قرار گرفته است.

شورای کلیساهای مسیحی تاکید کرد که این جنایت همزمان با اعلام یک روز روزه و نماز برای صلح در غزه توسط اسقف‌ها و روساهای کلیساهای قدس انجام گرفته است.