رحمت امینی کارگردان تئاتر که اخیراً نمایش «سوسمار» نوشته حمید جبلی را در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد، درباره برنامه‌ریزی برای تداوم اجرای این اثر نمایشی در سالن‌های دیگر، به خبرنگار مهر گفت: ترجیح می‌دهم به جای اجرای مجدد نمایش «سوسمار» در شهر تهران، این اثر را برای تماشاگران خارج از پایتخت و در شهرهای دیگر کشور اجرا کنم که البته این امر نیازمند فراهم شدن شرایط اقامت و رفت و برگشت گروه است.

وی درباره شهرهای مدنظر برای اجرای «سوسمار»، اظهار کرد: به احتمال زیاد این نمایش را اواخر آبان در شهر کرمان روی صحنه ببریم و در حال رایزنی برای تحقق این امر هستیم.

امینی تأکید کرد: با وجود اینکه امکان اجرای مجدد در تهران را داریم، ترجیح می‌دهم تماشاگران تئاتر مقیم شهرستان‌های مختلف که کم‌تر می‌توانند به تماشای رویدادهای تهران بنشینند، از امکان تماشای «سوسمار» بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: پیشنهادهایی از شهرهای رشت، شیراز و اصفهان هم برای اجرای «سوسمار» داریم که باید شرایط برای این امر فراهم شود.

این کارگردان تئاتر درباره فعالیت جدید خود در زمینه تولید و اجرای اثری نمایشی، یادآور شد: احتمالاً برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایشی را تولید و اجرا کنیم. در حال حاضر حمید جبلی روی متنی کار می‌کند تا آن را به صحنه ببریم.

امینی با اشاره به اینکه متن نمایش مورد نظر در راستای فانتزی‌های ذهنی حمید جبلی است، درباره زمان مدنظر برای اجرای این اثر گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم که این نمایش ویژه کودک و نوجوان را در سال جاری اجرا کنیم.