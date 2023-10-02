حمید جبلی ۶۵ ساله شد/ برگزاری جشن تولد در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، روز یکشنبه ۹ مهر پس از پایان اجرای نمایش «سوسمار» به بهانه سالروز تولد حمید جبلی نویسنده، بازیگر، کارگردان و صداپیشه از یک عمر فعالیت هنری او در حضور تماشاگران و هنرمندانی چون سیاوش طهمورث، آرش دادگر، بهزاد فراهانی، محمد ژیان و اصغر همت قدردانی شد.

حمید جبلی متولد ۱۰ مهر ۱۳۳۷ از سال ۱۳۵۸ فعالیت بازیگری را در تئاتر و تلویزیون شروع کرد و سپس به عنوان گوینده و عروسک‌گردان نیز در مجموعه‌های تلویزیونی و نمایش‌های عروسکی فعالیت کرد.

حمید جبلی که ماه گذشته در حاشیه مراسم نشست پژوهشی «گذری بر درام‌نویسی ایرانی از میرزا آقا تبریزی تا درام‌نویسان معاصر» با نگاهی به نمایشنامه «سوسمار» شرکت کرده بود، برای دوری از صحنه تئاتر ابراز دلتنگی کرده و گفته بود قصد دارد بیشتر بنویسد و تئاتر کار کند.