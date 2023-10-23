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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

در سایت سازمان سنجش؛

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ آغاز شد

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ آغاز شد

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری شرایط آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت‌نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ می‌توانند از امروز دوشنبه اول آبان با مطالعه دفترچه راهنما در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ تا یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

ثبت‌نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ از طریق لینک https://register1.sanjesh.org/RegEmpKanoonKarshenasan140207/ انجام می گیرد.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام هم زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.

با توجه به محدودیت زمانی به متقاضیان توصیه می شود در مهلت اعلام شده برای شرکت در آزمون مذکور به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ جمعه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5919675

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    نظرات

    • بهمن کرمی IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
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      پاسخ
      می خواهم آزمون آسان برگزار کنند

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