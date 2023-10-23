ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت‌نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ می‌توانند از امروز دوشنبه اول آبان با مطالعه دفترچه راهنما در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ تا یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

ثبت‌نام در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ از طریق لینک https://register1.sanjesh.org/RegEmpKanoonKarshenasan140207/ انجام می گیرد.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام هم زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.

با توجه به محدودیت زمانی به متقاضیان توصیه می شود در مهلت اعلام شده برای شرکت در آزمون مذکور به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ جمعه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.